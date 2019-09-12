بالدراما والأفلام.. نصيحة خالد الجندي لمواجهة العادات والظواهر السيئة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يمكن معالجة قضايا الإدمان والتحرش والدعوة للقيم والفضائل عبر الدراما وأفلام الرسوم المتحركة.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: هذا الأمر يحتاج إلى مؤتمر من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمناقشة معالجة القضايا والظواهر السلبية من خلال الأعمال الفنية والرسوم المتحركة.



وتابع: نحتاج لمؤتمر كبير حول تمثيل الصحابة وأمهات المؤمنين أسوة بمؤتمر بناء الدول، هذا الأمر خطير والإعلام والدراما لهم تأثير كبير فى تغيير المجتمع وبالتالى لابد من استخدامها بطريقة تخدم الدين والوطن".



وأشار إلى أن هناك مسلسلا منذ سنوات عديدة اسمه "عادات وتقاليد" ينشر العادات السليمة بين الناس من خلال القالب الفني.

