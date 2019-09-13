صحة النواب تكشف أهم مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الأخير

قال النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها ومتابعتها خلال دور الانعقاد الخامس والآخير، هي قوانين ""المحليات الجديد"" و""مجلس الشيوخ"" و""الانتخابات"" وتعديل قانون مجلس النواب" وتقسيم الدوائر " "والهيئات القضائية"".



وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر من أبرز القوانين التي ستكون على أولوية أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والأخير وسوف يتم الانتهاء منه وإصداره خلال هذه الدور لاستقبال انتخابات مجلس النواب والشيوخ.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.