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أخبار العالم

أستراليا تطالب بمعاملة إنسانية لمعتقليها في إيران

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:15 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
حثت السلطات الأسترالية، طهران على التعامل "بطريقة إنسانية" مع ثلاثة من مواطنيها الموقوفين، بينهم زوجان يديران مدونة عن رحلتهما الطويلة بين أستراليا وبريطانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماري بين - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة حتى تتأكد من معاملتهم بشكل إنساني وسليم وفق المعايير الدولية".

وكانت السلطات الاستراليا قد أكدت - في وقت سابق - أن السلطات الإيرانية تعتقل 3 من رعاياها في طهران.

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