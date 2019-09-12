أستراليا تطالب بمعاملة إنسانية لمعتقليها في إيران

حثت السلطات الأسترالية، طهران على التعامل "بطريقة إنسانية" مع ثلاثة من مواطنيها الموقوفين، بينهم زوجان يديران مدونة عن رحلتهما الطويلة بين أستراليا وبريطانيا.



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماري بين - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة حتى تتأكد من معاملتهم بشكل إنساني وسليم وفق المعايير الدولية".



وكانت السلطات الاستراليا قد أكدت - في وقت سابق - أن السلطات الإيرانية تعتقل 3 من رعاياها في طهران.