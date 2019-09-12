اسعار مواد البناء اليوم الخميس 12-9-2019 فى مصر.. الأسمنت يتراوح بين 795 و 813 جنيها للطن.. وتباين الحديد بين 11500 و 11900 جنيه للطن

-أسعار مواد البناء اليوم الخميس

-العربية للأسمنت سعر الطن 813 جنيها

-اسمنت ميدكوم اسوان بـ 793 جنيها للطن

-مصر للاسمنت قنا عند 795 جنيها للطن

-حديد عز بلغ سعر الطن 11900 جنيه

-بشاى للصلب سجل مستوى 11850 جنيها



يستعرض موقع صدى البلد، أسعار مواد البناء اليوم الخميس 12-9-2019، في السوق المصرية حيث سجلت أسعار الأسمنت تراجعا طفيفا فيما تباينت أسعار الحديد.



رصد موقع "صدى البلد" بورصة اسعار شركات الاسمنت اليوم الخميس 12- 9- 2019، حيث شهدت أسعار الاسمنت تراجعا مقارنة بأمس، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الاسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 795 جنيها للطن إلى 813 جنيها للطن.



ففى شركة العربية للاسمنت بلغ سعر الطن 813 جنيها مقارنة بأمس 815 جنيها للطن، وشركة لافارج للاسمنت عند 800 جنيه للطن مقارنة بأمس 803 جنيه للطن



وشركة اسمنت ميدكوم اسوان عند 793 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 795 جنيها للطن.



واستقرت أسعار شركة العريش للاسمنت عند 803 جنيهات للطن وشركة اسمنت سيناء عند 795 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 798 جنيها للطن وشركة السويس للاسمنت عند 803 جنيهات للطن



وشركة اسمنت حلوان عند 808 جنيهات للطن مقارنة بأمس بـ 810 جنيهات للطن وشركة اسمنت شورى عند 798 جنيها للطن و شركة جنوب الوادى عند 798 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 800 جنيه للطن.



ومصر للاسمنت قنا عند 795 جنيها للطن وشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف عند 808 جنيهات للطن.



كما رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم، حيث شهدت أسعار الحديد استقرارا مقارنة بأمس، وذلك وفقا للعرض والطلب، فتباينت الاسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 11500 جنيه للطن إلى 11900 جنيه للطن.



ففى شركة حديد عز بلغ أعلى سعر للطن 11900 جنيه، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 11850 جنيها، وشركة العتال للصلب عند 11850 جنيها للطن، وشركة عطية للصلب عند 11800 جنيه للطن.



وشركة سرحان للصلب عند 11650 جنيها للطن وشركة المراكبى للصلب عند 11750 جنيها للطن وشركة حديد المصريين عند 11800 جنيه للطن وشركة الكومى للصلب عند 11600 جنيه للطن.



وشركة المعادى للصلب عند 11550 جنيها للطن و شركة العشرى للصلب عند 11650 جنيها للطن ، وشركة الجيوشى للصلب عند 11650 جنيها للطن وشركة مصر ستيل عند 11650 جنيها للطن.