ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام كانو سبورت والقنوات الناقلة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي.

وخاض النادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم بالملعب الذي يستضيف المران وركز خلاله رينيه فايلر علي طريقة مواجهة المنافس.

وتقام المباراة في السادسة من مساء بعد غد السبت علي ملعب استاد دي مالابو ، وكشفت مصادر أن هناك شركة مصرية قد حصلت علي حق إذاعة المباراة وسوف تعرضها عبر أون سبورت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يتفقد منشآت استاد التتش قبل قيادة مران الأهلي

الاهلي في ثوبه الجديد.. استعداد أسطوري لـ فايلر أمام كانو سبورت

أخبار النادي الأهلى اليوم 6-9-2019

فايلر يظهر العين الحمراء ويفرض حصارا جديدا على لاعبي الاهلي

محاضرة فنية بالفيديو للأهلي قبل مباراة كانو سبورت الغيني

طبيب الأهلي: أعضاء الفريق تلقوا التطعيمات قبل السفر إلى غينيا

ترشيحاتنا

ترتيب مباريات النادي الأهلى فى الدور الأول للدورى موسم 2019-2020

مش عايزة أسئلة.. فنانة سورية تعلن طلاقها عبر إنستجرام

شاهد.. سيارة تصدم طفلًا وتطيح به في الهواء.. والعناية الإلهية تتدخل

غرامة على نفاد بنزين السيارة في الطريق العام بـ قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

محمد فضل الله: تنظيم اتحاد الكرة قرعة الدورى الممتاز أسلوب هواة

بـ ميك اب أورانج.. اسما شريف منير بـ لوك جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الخميسي بصحبة ساندي ورانيا يوسف

بـ ميك اب أورانج.. اسما شريف منير بـ لوك جديد

سيرين عبد النور تنشر صورة لها مع ابنتها بإطلالة باربي