موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام كانو سبورت والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي.



وخاض النادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم بالملعب الذي يستضيف المران وركز خلاله رينيه فايلر علي طريقة مواجهة المنافس.



وتقام المباراة في السادسة من مساء بعد غد السبت علي ملعب استاد دي مالابو ، وكشفت مصادر أن هناك شركة مصرية قد حصلت علي حق إذاعة المباراة وسوف تعرضها عبر أون سبورت.