بليغ حمدي في ذكراه.. بدأت شهرته مع كوكب الشرق.. ومحمد فوزي منحه فرصة العمر.. واقتحم ماسبيرو بعد نصر أكتوبر.. والمرض ينهي حياته بـ بودعك

بليغ حمدي في ذكراه:

بدأت شهرته مع كوكب الشرق

محمد فوزي منحه فرصة العمر

اقتحم ماسبيرو بعد نصر أكتوبر



تحل اليوم ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 12 سبتمبر من عام 1993 بعد صراع مع المرض.



يعتبر اسم بليغ حمدي في عالم الموسيقي والغناء والتلحين "ماركة مسجلة"، وهو احد أبرز الملحنين في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، كان عملاقًا في عصر العمالقة تفوق علي نفسه ليسطر مئات الروائع الغنائية، اشتهر بتلحين كافة أنواع الغناء، الأغنية الطويلة والقصيرة والشعبيات والوطنيات والأغاني الدينية والمسرح الغنائى.



علي مدي 36 عامًا هي عمره الفني، لحن روائع لا حصر لها، ومن الصعب إحصاؤها، أثبت جدارته، عرفه الناس من أوائل ألحانه "تخونوه" التي غناها العندليب عبدالحليم حافظ 1957 في فيلم "الوسادة الخالية" لإحسان عبد القدوس، وكان عمره في ذلك الوقت لا يتجاوز 23 عامًا.



والده يعمل أستاذا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة" حاليا، أتقن العزف علي العود وهو في التاسعة من العمر، في سن 12 عاما حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي إلا أن سنه الصغيرة حالت دون ذلك.



التحق بمدرسه شبرا الثانويه، في الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسه عبد الحفيظ امام للموسيقى الشرقيه، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريرى وتعرف من خلاله على الموشحات العربيه.



التحق بليغ بكلية الحقوق في نفس الوقت التحق بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقي، أقنع محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة المصرية وقتها بليغ حمدي باحتراف الغناء، وبالفعل سجل بليغ للإذاعة أربع أغنيات. لكن تفكيره كان متجها صوب التلحين وبالفعل لحن أغنيتين لفايدة كامل تبعتها أغنية "ما تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد . توطدت علاقته بالفنان العظيم الموسيقار محمد فوزي ، الذى أعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة "مصر فون" التي كان يملكها.



ولكن بداية شهرته الحقيقية في 1960 حينما لحن لكوكب الشرق أم كلثوم "حب إيه" بعدها أصبح بليغ حمدي أحد عمالقة التلحين في مصر والعالم العربي، ليبدأ مشوار تألق استمر حتي وفاته في مرحلة الستينيات، لحن لأم كلثوم العديد من الأغنيات في تلك الحقبة، منها "حياتى عذاب وأنساك وكل ليلة وظلمنا الحب وكل يوم وبعيد عنك وفات الميعاد وألف ليلة وليلة وسيرة الحب".



رغم هذا النجاح والتألق الشديد لبليغ في حقبة الستينيات، مرحلة السبعينيات كانت الأكثر توهجًا في حياته، لحن لأم كلثوم الحب كله وحكم علينا الهوي آخر أغنياته.



في عام 1957 قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ "تخونوه" . كما لحن للعندليب في تلك الحقبة، أغنيات جانا الهوي وأعز الناس وعلي حسب وداد وسواح والهوي هوايا والوطنيات والمسيح وعدي النهار والبندقية اتكلمت". وبعد وفاة العندليب بـ 4 سنوات وبالتحديد في ربيع 1981 ظهرت قصيدة "حبيبتي من تكون" تأليف خالد بن سعود.



ولا ننسي ما فعله مع المطرب الشعبي الكبير محمد رشدي في منتصف الستينيات والروائع الغنائية الخالدة "عدوية وتحت الشجر يا وهيبة وميتا أشوفك" والتى اكتسح بها "رشدى" الأغنية الشعبية في ذلك الوقت بفضل الثلاثي بليغ وعبدالرحمن الأبنودي.



تنوعت نوعية ألحان بليغ حمدي ما بين الشعبية الرومانسية والوطنية الحماسية، يعد الفنان محمد فوزي هو اول من قدم بليغ حمدي لام كلثوم فقد كانت ام كلثوم تريد ان تخرج أو ان تحرر قليلا من اللون السنباطي لذا فقد طلبت من محمد فوزي ان يلحن لها الا انه اعتذر بكل ادب ولباقة وقدم لها بليغ حمدي ليشاء القدر وتغني ام كلثوم اغنية "حب اية" لبليغ في ديسمر 1960 وتحقق نجاحا ساحقا، تعاون بليغ مع الفنانه شادية في عده أعمال خالده تنوعت ما بين أعمال فلكلوريه وعاطفيه ووطنيه وتعاون بليغ أيضا مع الفنانه نجاة وقدم لها عده أغان رائعه مثل "أنا بستناك والطير المسافر وليله من الليالى". وكان للفنانه صباح نصيب كبير أيضا حيث لحن لها "عاشقة وغلبانة وحب الدنيا"، فضلا عن عزيزة جلال التى تعتبر أشهر من جلست على كرسي الانتظار حيث غنت من ألحان بليغ حمدي مستنياك وقدم لها حرمت الحب عليه.



أما مع مطربة الجيل ميادة الحناوي فقد قدم لها عشرات الأغاني الناجحة مع عدد من الشعراء الكبار وكان عطاء العشر سنين الاخيرة لبليغ حمدي موجه بشكل حصري تقريبًا للمطربة ميادة. غنت من كلماته وألحانه "الحب اللي كان" و"أنا بعشقك" .



تعتبر الفنانة سميرة سعيد من أكثر مطربات جيلها الذين غنوا من الحان بليغ أول عمل كان في عام 1979، حيث قدمت معه البومين. كما كان لبليغ حمدي مع هاني شاكر تعاون مثمر فلحن بليغ لهاني العديد من الأغاني خلال فترة السبعينيات، حيث ساهم في نجومية هاني شاكر ولحن له العديد من الأغنيات الناجحة. ولا ننسي ألحانه لمحرم فؤاد سلامات ويا حبايب وأدي مالك يا هوي ويا غزال إسكندراني. كما لحن لمحمد العزبي أشهر أغانيه عيون بهية.ولا ننسي التعاون المثمر لبليغ مع المطربة السورية الكبيرة فايزة احمد بليغ، ولوديع الصافي "دار يا دار وعلي رمش عيونها".



في بداية السبعينيات اكتشف بليغ حمدي عفاف راضي ولحن لها أجمل الأغنيات "والنبي ده حرام" و"ردوا السلام" و"كله في الموانى" و"راح وقالوا راح" و"شبيك لبيك".



كما قام "بليغ" باكتشاف مواهب جديدة منهم محمد الحلو وعلي الحجار صوتين من الزمن الجميل. اهتم بليغ حمدي خلال مشواره بالمسرح الغنائي وقدم عدة مسرحيات غنائية وأوبريتات استعراضية أهمها " مهر العروسة وتمر حنة وياسين ولدي"، وقد تعاون بليغ حمدي مع الثنائي محمد رشدي وعبد الرحمن الأبنودي في مطلع الستينيات فقدم الفلكلور المصري بكافة أنواعه ورتماته وجمله الشجية فقدموا معا عددا من الأغنيات ، كما وضع الموسيقي التصويرية لكثير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية.



ومع بداية السبعينيات أيضًا ارتبط بليغ عاطفيًا وفنيًا بالفنانة وردة، وكونا معًا ثنائيًا رائعًا، قدما عشرات الروائع الغنائية، نذكر منها العيون السود وأنا مالي ووحشتوني وحكايتي مع الزمان والزمان واشتروني ومدرتوش ولو سألوك وولاد الحلال واسمعوني وبوسة علي الخد وأه لو قابلتك من زمان ومالو".



قضى بليغ اربع سنوات متنقلاَ بين باريس ولندن ودول أخرى بعد اتهامه بمقتل الفنانة المغربية الصاعدة سميرة مليان عام 1984, حيث لقيت حتفها اثر السقوط من شرفة شقته. تم تبرئة بليغ لاحقا من هذه القضية عام 1989 وقيدت ضد مجهول.



ولا ننسي بالطبع موقفه أثناء حرب 73 حينما أصر علي دخول مبني الإذاعة والتليفزيون بالقوة يوم 6 أكتوبر ليبدع أروع الألحان التي عبرت عن النصر العظيم، "بسم الله والربابة وعبرنا الهزيمة وغيرها من الاغانى الوطنية". ولا ننسي أغنية يا حبيبتي يا مصر التي غنتها شادية، وهي تعتبر من أشهر الأغاني الوطنية علي الإطلاق.



في عام 1984 تعرض بليغ لأزمة كبيرة جعلته يغادر مصر، ولم ينقطع علي الألحان للعديد من المطربين والمطربات منهم سميرة سعيد ومحمد ثروت ومحمد منير ومحمد الحلو، ولكن بليغ ودع الألحان بأغنية شديدة الروعة، حملت كل أنواع الشجن "بودعك" للجزائرية وردة، وكأنها تكتب مشهد النهاية في حياة ملحن خالد في تاريخ الأغنية المصرية والعربية.



بليغ حمدي ملحن متجدد بمعني الكلمة، ومازال حتي الآن مثلًا أعلي لكل من الملحنين والمطربين، وبعد كل هذا التاريخ الموسيقي، سيظل بليغ حمدي عاشق مصر، داخل قلوب الملايين، رحم الله نابغة الموسيقي والتلحين، الذي ولد فى 7 اكتوبر 1931 بحى شبرا بالقاهرة، ورحل عن دنيانا فى مثل هذا اليوم الموافق 12 سبتمبر 1993، فى لندن بعد معاناة مع مرض سرطان الكبد.