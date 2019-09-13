برلماني: صندوق الطوارئ الطبية يقضى على قوائم الانتظار

أيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء صندوق للطوارئ الطبية الذي كشفت عنه وزارة الصحة لمجلس النواب لدعم مبادرة الرئيس "لمنع قوائم الانتظار".



وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قوائم الانتظار تعتبر بمثابة فيروس يهدد حياة المواطن البسيط، مؤكدًا ضرورة القضاء عليه والتخلص منه بشكل نهائي لضمان مستقبل أفضل للمواطن ودعمه وتقديم الرعاية الصحية التي يستحقها على أكمل وجه.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن هناك عددا كبيرا من الأمراض الخطيرة التي تحتاج إلى عمليات مثل عملية زراعة الكلى والكبد وغيرها من العمليات الدقيقة بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى الأدوية ذات التكلفة العالية التي لا يقدر أن يتحملها المريض البسيط.



يأتي ذلك بعد أن كشفت وزارة الصحة عن تقديمها مشروع قانون لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية لمجلس النواب لدعم مبادرة الرئيس "لمنع قوائم الانتظار"، وما يستجد من مبادرات في ذات الشأن، ما يحقق استدامة تشريعية لمثل هذا النوع من التدخلات الطبية، مشيرةً إلى أنه تم دراسة إضافة القساطر المخية للتدخلات التسعة بمبادرة "قوائم الانتظار" بتكلفة متوقعة 172 مليون جنيه سنويًا؛ لإنقاذ المرضى من أي إعاقات قد تحدث بسبب الجلطات.



وقالت الوزارة إن جراحات القسطرة القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.2% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.7%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.3%، مضيفةً أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 146577 عملية جراحية بنسبة 64% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها.



تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61623 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، ومؤكدةً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، ومختتمةً بأن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.