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232 ألف عملية.. تفاصيل مبادرة السيسي للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة .. شاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:11 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
خالد محيي الدين
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا حول تفاصيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة.

حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك المبادرة خلال العام الماضي في 2018 لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، وقد تم الانتهاء من 232633 عملية جراحية عاجلة حتي أخر التقارير في 10 سبتمبر 2019.

في صدد ذلك تم تحويل 3767 حالة للعلاج الدوائي بديلا عن التدخل الجراحي، كما تم إنجاز ما 103643 عملية قسطرة للقلب فضلا عن إجراء 16932 عملية جراحية بالقلب.

كما قام المبادرة بإجراء 9307 عملية جراحة المخ والأعصاب، فضلا عن عدد كبير في جراحات العظام تتجاوز الـ10 آلاف عملية.

كان لجراحات الرمد مساحة كبيرة من المبادرة الرئاسية حيث وصلت لـ 75040 عملية، بالإضافة لإجراء 11566 عملية جراحية خاصة بالأورام، عوضا عن عمليات زراعة الكلى التي وصلت لـ 169 عملية و227 عملية لزراعة الكبد، ذلك وتمكنت المبادرة من إتمام 1632 عملية زراعة قوقعة.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تتضمن عدم تحميل المريض أي تكلفة مالية، فضلا عن تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى.

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