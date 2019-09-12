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تعليم

افتتاح وحدة للعناية المركزة لخدمة مرضى القسطرة المخية بجامعة طنطا..صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:25 م
وحدة للعناية المركزة
وحدة للعناية المركزة لخدمة مرضى القسطرة المخية بجامعه طنطا.
احمد علي
أعلن رئيس جامعة طنطا، عن افتتاح وحدة عناية مركزة لخدمة مرضى القسطرة المخية بمركز الطب النفسي بمستشفيات جامعة طنطا ، كما تم إضافة ٢٠ سريرا لخدمة مرضى النفسية والعصبية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم إنشاء وحدة للتعافي من الإدمان بسعة ١٠ أسرة، وتشغيل معمل النوم بمركز الطب النفسي لبحث اضطرابات النوم، وإنشاء عيادات تخصصية للأمراض العصبية واضطرابات الحركة والعلاج النفسي السلوكي.

وأوضح الدكتور ايهاب شوقي ، أن مركز الطب النفسي يشهد حالة من التطوير المستمر ، وكذلك زيادة القدرة الاستيعابية للمركز ، حيث تم تجديد قسم الأطفال النفسي ، مشيرًا الى نجاح المركز في علاج ١٦٨ حالة لديها عيوب خلقية في أوردة وشرايين المخ.
افتتاح وحدة للعناية المركزة لخدمة مرضى القسطرة المخية بجامعة طنطا..صور
افتتاح وحدة للعناية المركزة لخدمة مرضى القسطرة المخية بجامعة طنطا..صور
افتتاح وحدة للعناية المركزة لخدمة مرضى القسطرة المخية بجامعة طنطا..صور
افتتاح وحدة للعناية المركزة لخدمة مرضى القسطرة المخية بجامعة طنطا..صور
افتتاح وحدة للعناية المركزة لخدمة مرضى القسطرة المخية بجامعة طنطا..صور

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