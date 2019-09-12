وحدة لعلاج فيروس "سي" بالمستشفى الفرنساوي بطنطا .. وفحص 49 ألف حالة خلال شهرين

أعلنت جامعة طنطا عن إنشاء مقر دائم لعلاج فيروس "سي" بالمستشفى التعليمي العالمي (الفرنساوي) ، في اطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" التي تستهدف الكشف المبكر عن الفيروس والأمراض غير السارية كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة.



وأضافت، في بيان أنه تم عمل مسح شامل لـ 49 ألفا من الطلاب بجميع الكليات والمدن الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمرضى المقيمين بالمستشفيات الجامعية خلال شهري مارس وابريل 2019.