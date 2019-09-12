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حوادث

التفاصيل الكاملة لـ حريق لنشين سياحيين بالغردقة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:05 م
التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لـ حريق لنشين سياحيين
إبراهيم جادالله
كشفت التحقيقات الأولية لحريق لنشين سياحيين بمدينة الغردقة أن السبب في اندلاعه مصدر حرارى بأحد اللنشين حيث امتدت النار إلى اللنش الثانى بسبب التيارات المائية ولم تتمكن قوات الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق مما تسبب فى تفحم اللنشين.

التهمت النار «لنشين» سياحيين امام نادى الرياضات البحرية بالغردقة، فى ساعة متأخرة من الليل، وقد اتت النار عليهما بالكامل.

كان مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا باندلاع النار بلنشين سياحيين امام نادى الرياضات البحرية وقد اتت النار على كامل اللنشين وتفحما تماما بعد أن دفعت التيارات الهوائية النار إلى داخل البحر.

وأكد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي،  أن اللنشين تفحما بالكامل ولا توجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ورجح  الطيب، أن يكون سبب الحريق العوامل الجوية، لافتا إلى أن ارتفاع درجة مع سرعة الرياح، أدى إلى اشتعال النار بشكل سريع في اللنشين، مما ساعد على احتراقهما وتفحمهما بسرعة.

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