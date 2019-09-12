معايير دولية وابتكار.. لماذا أصبحت جامعة الإمارات ضمن قائمة الأفضل دوليا

استطاعت جامعة الإمارات العربية أن تحقق إنجازًا جديدًا وتنافس جامعات العالم، لتصبح ضمن قائمة الأفضل دوليا، إلى جانب اكتساحها لتكون افضل جامعة على مستوى الامارات.



بحسب تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات للعام 2020، حلت الجامعة ضمن فئة أفضل 301-350 جامعة حول العالم، مقارنة بـ 1396 جامعة عالمية.



ويستند تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات إلى الدراسات الاستقصائية للجامعات حول العالم، بالإضافة إلى المؤشرات البحثية والسمعة الأكاديمية من خلال تقييم آراء الأكاديميين وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بأفضل المؤسسات من حيث التدريس والبحث العلمي، في حين أن آراء جهات التوظيف تقيس رأي المؤسسات والشركات حول أداء وجاهزية خريجي الجامعة.



لماذا جامعة الإمارات

سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى للجامعة أكد أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا لنجاح جهود الدولة في دعم مسيرة التعليم في الدولة منذ تأسيس الجامعة، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في العام 1976م، ودعم من قيادتنا الرشيدة لمسيرة التعليم العالي في الدولة، والتي حرصت على أن تكون جامعة الإمارات مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستوى المحلي والعالمي تواكب التطورات في الأنظمة التعليمية والبحثية والاحتياجات المستقبلية في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، وتحرص على إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.



وقال إن الجامعة تعمل على تطوير برامجها وخططها الاستراتيجية بما يتناغم ويتوافق مع رؤية الإمارات 2071، ويأتي ذلك من خلال الريادة والتميز في البحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والعالمية حتى تبوأت الجامعة مكانًا متقدمًا في التصنيف العالمي للجامعات وتسعى الجامعة دومًا على تطوير برامج الدراسات العليا ذات الجودة العالية بما يلبي احتياجات المجتمع ولتكون من أفضل الجامعات البحثية والأكاديمية.



تاريخ الإنشاء

وتعد الجامعة ضمن الجامعات الحكومية التي تم إنشاؤها بمبادرة من الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة -– في العام 1976 في مدينة العين، حيث أراد لها أن تكون جامعة اتحادية ذات هوية عربية إسلامية ومصدر إشعاع حضاري للفكر والثقافة والعلوم، ومنذ إنشائها أعطت الجامعة الأولوية القصوى لتطوير برامجها وخططها الدراسية بما يتوافق مع حاجات ومتطلبات المجتمع مع الالتزام بالمعايير الأكاديمية العالمية مع الحفاظ على قيم وسياسات واستراتيجيات الدولة.



معايير دولية

تحرص الجامعة على أن تكون الدرجات العلمية التي تمنحها مواكبة للمعايير العالمية فهناك درجة البكالوريوس في الطب والجراحة والتي حصلت على الاعتراف الأكاديمي العالمي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة (بريطانيا) في عام 1994، كما حصلت كلية الهندسة على الاعتماد الأكاديمي العالمي من مجلس الاعتماد الأكاديمي للبرامج الهندسية والتقنية المعروف اختصارًا بـ (ABET) وذلك في عام 1999.



كما حصلت كلية الإدارة والاقتصاد على الاعتماد الأكاديمي من قبل الجمعية الدولية للتعليم الإداري المعروفة اختصارًا بـ (AACSB). في حين حصلت كلية التربية على الاعتراف (الاعتماد) الأكاديمي خلال العام 2004، علاوة على هذا فإن كافة البرامج والخطط الدراسية الأخرى التي تطرحها مختلف كليات الجامعة يتم تقييمها ومراجعتها خارجيًا بشكل دوري من قبل العديد من الخبراء الأكاديميين الدوليين وذلك لضمان مواكبة هذه البرامج للمعايير العالمية.



وتعتزم مضاعفة جهودها للاستمرار في تحسين إعدادها للمواطنين من أجل التحاقهم بالقوى العاملة في المستقبل، حيث سيكون لهذا الإنجاز مردود إيجابي من حيث زيادة الدافعية والحماس نحو تحقيق مزيدًا من التميز والمضي قدمًا على وتيرة النجاح نفسها.