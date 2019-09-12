كتب رسالة الوداع قبل وفاته.. في مثل هذا اليوم رحيل الكاتب الساخر أحمد رجب

في مثل هذا اليوم ، وتحديدًا فى 12 سبتمبر 2014، رحل عن عالمنا الكاتب الكبير أحمد رجب، ليفقد المجتمع الصحفى والقارىء المصرى أشهر كاتب ساخر عرفته مصر، والذى أشتهر بتعليقه البارع على الأحداث سياسية أو الاجتماعية أو الثقافية التى مر بها المجتمع من خلال عموده المعروف نص كلمة.



ولد الكاتب الصحفي الساخر، صاحب أحد اشهر كتاب المقالات بجريدة أخبار اليوم، في 20 نوفمبر 1928 بالإسكندرية وحصل على ليسانس الحقوق-جامعة الإسكندرية وأثناء دراسته أصدر مع آخرين مجلة«أخبار الجامعة» كانت طريقه للتعرف على مصطفى وعلي أمين.



ثم عمل بمكتب أخبار اليوم بالإسكندرية، وانتقل للقاهرة واكتشف على ومصطفى أمين مواهبه، وكان له مقالة ثابتة يوميا في صورة رسالة ساخرة مختصرة في جريدة الأخبار بعنوان «نص كلمة» وشارك مع رسام الكاريكاتير مصطفى حسين في كاريكاتير الأخبار وأخبار اليوم يوميا وألف شخصيات كاريكاتيرية منها فلاح كفر الهنادوه ومطرب الأخبار وعبده مشتاق وكمبوره وغيرها وجسدها مصطفي حسين بالرسم وتوفي رجب «زي النهارده» في 12 سبتمبر 2014.



أصدر الكاتب الراحل العديد من المؤلفات مثل: "توتة – أى كلام – نهارك سعيد – الحب وسنينه – نص كلمة – كفر الهنادوة – كلام فارغ".



كما نجح أحمد رجب فى كتابة العديد من الروايات التي تحولت إلى أفلام ناجحة، عشقها معظم المصريين مثل "محاكمة على بابا – فوزية البرجوازية – شىء من العذاب – نص ساعة جواز – شنبو فى المصيدة".



وفى أحد مقالاته كتب رجب في «1/2 كلمة»، رسالة وداع للشعب المصري بقوله: «الآن يا مصر أموت مطمئنا عليك، وعلى أهلي المصريين، إني لا أوصي حاكما صالحا بأهلي، ولكن أوصيكم بحاكم ندر وجوده على الزمان وقال (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)».



