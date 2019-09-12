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اقتصاد

15.2 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:00 م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
اية الجارحي
ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية، خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، حيث بلغت 15.2 مليار دولار للفترة من يناير – يونيو 2019، مقابل 14.9 مليار دولار للفترة من يناير – يونيو 2018.

وعلى مدار الفترة المشار إليها من العام الجارى، حرصت 5 دول على استيراد السلع والمنتجات المصرية، حيث شكلت صادرات مصر لها 29.4% من إجمالى صادراتها بقيمة تجاوزت 4.4 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثلت الدول الخمس، والتى تعد أكبر الدول التى تصدر مصر إليها فى التالى:

1- أمريكا

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 1.009 مليار دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة للولايات المتحدة فى: "أسمدة، ملابس، سجاد".

2- إيطاليا

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 951.7 مليون دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة فى: "لدائن، وقود، قطن، فواكه".

3- السعودية

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 934.6 مليون دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة فى: "وقود، فواكه، أجهزة كهربائية".

4- بريطانيا

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 719 مليون دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة للمملكة المتحدة فى: "وقود، فواكه، خضر ونباتات، أجهزة كهربائية".

5- الإمارات

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 869.1 مليون دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة فى: "أحجار كريمة، أجهزة كهربائية، زيوت عطرية، خضر ونباتات".

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