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مرأة

مي سليم تظهر بإطلالة أنيقة تبهر الجمهور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:15 م
مي سليم
مي سليم
ريهام قدري
نشرت الفنانة مي سليم علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة جديدة.

وظهرت مي بفستان باللون الأسود بكتف عريض وآخر بدون كتف، ويظهر الفستان بتصميم زجزاج من الكتف، واعتمدت مي مكياج مناسب للإطلالة.

وكانت اعتمدت مكياج هادئ وعدسات باللون العسلي بنفس لون شعرها البني الفاتح، وانهالت التعليقات الإيجابية علي صورتها وعن إطلالتها ومكياجها الهادئ المناسب .

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