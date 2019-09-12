بعد انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 2013.. اقتصاديون: خطوات الإصلاح الاقتصادي خفضت معدلات التضخم.. شهادة نجاح لبرنامج الحكومة لدفع الاقتصاد المصري

التضخم يواصل الانخفاض ويصل لأفضل مستوى له منذ 6 سنوات

مدير مركز القاهرة:

خطوات الإصلاح الاقتصادي خفضت معدلات التضخم

خبير:

تراجع التضخم يعد نجاحًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري



أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن تراجع التضخم مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات ليبلغ التضخم السنوي العام 7.5% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 8.7% في يوليو، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ يناير 2013، يعتبر نجاح لسياسة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.



وقال اليوم الخميس، إن أهم أسباب هذا التراجع انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة وسلع أخرى، إضافة إلى تراجع المواد الغذائية والمشروبات وهى ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم.



وأشار إلى أن هذا الانخفاض أكبر رد على آراء البعض بان تراجع التضخم لن يستمر طويلا فى ظل موجة تضخمية مرتقبة بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات مطلع السنة المالية، لكن الأسواق تمكنت من امتصاص الزيادات التى شهدتها أسعار الطاقة ولم تؤثر على التضخم العام فى البلاد، الأمر الذى أعطى حافزا للبنك المركزى لتغيير وضع الفائدة وخفضها 1.5 %.



وأوضح أن هذا التراجع فى التضخم كان الدافع الرئيسى للبنك المركزى لخفض الفائدة فى ظل تراجع ملحوظ فى الأسعار وامتصاص موجة الزيادة التى كان من الممكن أن تسببها رفع الوقود والكهرباء.



وأكد أن البنك المركزى كان حذرا عند التعامل مع موجات التضخم التى اعقبت تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 الأمر هنا يجعل الفترة المقبلة تشهد مزيدا من الانخفاض فى التضخم وذلك لأن القرارات الاصلاحية الصعبة تقريبا انتهت.



وقال عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصاددية إن معدل التضخم يعنى معدل الزيادة فى اسعار السلع والخدمات داخل الدولة مؤكدا أنه في عام 2013 وصل معدل التضخم إلى ما بين 17 و 18% وتراحعت في عام 2016 بعد خطوات الإصلاح الإقتصادي.



وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية خلال أن العام الحالي متوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 11% وهو مؤشر جيد للنمو الإقتصادي للدولة المصرية.



وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية أن معدلات التضخم تساعد على زيادة في متوسط الأسعار مشيرا إلى أن السلع الإستراتيجية انخفضت نتيجة انخفاض معدلات التضخم وسيكون هناك انخفاض أكبر في عدد من السلع.



وأشار أن مصر اتبعت سياسات الاصلاح الاقتصادى من منتصف 2016 بطرق جيدة عن طريق تغيير مجموعة من القوانين كقانون شركات الاموال وشركات الإستثمار وساعدت في خلق مناخ الإستثمار.



ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس 2019، لينخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلًا 6,7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 7,8% في يوليو 2019، و8,9% في يونيو 2019، فضلًا عن وصوله إلى أفضل مستوى له منذ 2013، مسجلًا 6,7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 13,6% من نفس الشهر للعام الماضي، و33,2% في أغسطس 2017، و10,9% في أغسطس 2013.



وأشار الانفوجراف إلى معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الناشئة، حيث سجل معدل التضخم في إيران 41,6%، وتركيا 15%، وباكستان 11,6%، ونيجيريا 11,1%، وجنوب أفريقيا 4%، والهند 3,2%، والصين 2,7%.



كما أبرز الإنفوجراف تعليق بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية على انخفاض التضخم في مصر، حيث أكدت وكالة "بلومبرج"، أن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض لسعر الفائدة من بين الأسواق الناشئة.



فيما أشادت مؤسسة " كابيتال ايكونوميكس" بتراجع التضخم في مصر، مُؤكدةً أن هذا التراجع يدعم خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة، في حين توقع بنك "أوف أمريكا ميريل لينش"، استمرار انخفاض معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام, مع بقاء مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب.



وأثنت شركة "أرقام كابيتال" على تلاشي الآثار التضخمية لخفض الدعم على الطاقة, مؤكدًا أن ذلك جعل الشركة أكثر تفاؤلًا بالسياسة النقدية المصرية.