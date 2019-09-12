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رياضة

اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم ورشة عمل لمدربي الهيئات الرياضية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:24 م
اتحاد الاعقات الذهنية
اتحاد الاعقات الذهنية
الديب ابوعلي
نظم اليوم، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، ورشة عمل لمدربي الهيئات الرياضية، حول النشاط المحلي والدولي، والتأهيل والتصنيف، والمنشطات، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

تناولت الورشة محاضرات نظرية، لأعضاء الأجهزة الفنية من الأندية ومراكز الشباب التابعة للاتحاد، بهدف زيادة خبراتهم واطلاعهم علي الجديد في المجال.

ألقي الدكتور أشرف العجيلي نائب رئيس الاتحاد، محاضرة عن النشاط المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة، فيما ألقي الدكتور شريف البرنس أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية الرياضية بمستشفي الطب الرياضي ندوة عن المنشطات، وجاءت محاضرة معايير الأهلية والتصنيف للدكتورة نشوة سمير مسؤول لجنة التصنيف بالاتحاد.

ويستعد الاتحاد المصري، للمشاركة في بطولة العالم بأستراليا والتي ستقام خلال الفترة من ١٢ ألي ١٩ أكتوبر المقبل، حيث ستضم البعثة منتخبات السباحة وألعاب القوي والتنس الأرضي وتنس الطاولة.

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