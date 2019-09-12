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محافظات

بـ مليار جنيه وتوفر 8 آلاف فرصة عمل .. تفاصيل إنشاء منطقة تجارية لوجستية بالزقازيق

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:38 م
منطقة لوجيستية
منطقة لوجيستية
محمد الطحاوي
شهدت محافظة الشرقية اليوم وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحيه" المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية مليار جنيه ، بالتعاون مع وزارة التموين وقطاع التجارة الداخلية و شركة سامميكس لأعمال الخرسانة الجاهزة ( الشركة المنفذة للمشروع ).

وحرص موقع "صدى البلد" على إلقاء الضوء على المشروع من قرب من أجل تعريف المواطنين من أبناء المحافظة بالمشروع فبداية فقد تم وضع حجر الأساس للمشروع بحضور وزير التموين ومحافظ الشرقية على قطعة أرض مجاور للشركة المصرية للتنمية السياحية " المصرية بلازا" على مساحة 10 آلاف متر ويضم مول تجاريا مكونا من 3 طوابق وبرجا تجاريا وآخر طبيا وجراج متعدد الطوابق ويساهم في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن جانبه أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية ان إنشاء منطقة تجارية لوجستية " 99 مول " بالإضافة إلى مشروع كارفور بمدينة الزقازيق يمثل تغيرًا جوهريًا في منظومة التجارة الداخلية ودفع عجلة الإقتصاد ، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أكثر من 18 مشروعا بــ 11 محافظة لإقامة مناطق لوجستية متعددة الأنشطة والأغراض التجارية.

وأشار: الى دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية وأسواق الجمله وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات ، لدفع عجلة الإقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وأضاف: أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الإقتصاد القومى بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب فى العمل.

كما أوضح المحافظ أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب لمزيد من الإستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ولتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرًا إلى أنه تم حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات إستثمارية عليها تعود بالنفع والفائدة على المواطنين ، وجاري وضع التصور المناسب لإقامة منطقة لوجيستية على مساحة 35 فدانا بأرض بلبيس لدفع عجلة البناء والتنمية داخل محافظة الشرقية .

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