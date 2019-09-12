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رياضة

الأهلي يتدرب على الكرات العرضية قبل مواجهة كانو سبورت

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرص ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم بالنادي علي تخصيص فقرة للاعبي الفريق للتدريب على الكرات العرضية.

ووجه سيزا تعليماته للمهاجمين بكيفية التعامل مع الكرات العرضيات والتصويب على المرمى بشكل قوي كما تحدث مع المدافعين على كيفية التعامل معها وقطع الكرات العرضية بشكل سريع.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانوسبورت الغيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال افريقيا المقرر اقامتها في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة.

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