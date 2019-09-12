ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل بداية التدريبات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:27 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة قصيرة مع الجهاز الفني واللاعبين استمرت لمدة ١٠ دقائق قبل بداية المران الجماعي.

وحرص المدير الفني على الحديث مع لاعبيه والجهاز الفني عن بعض الأمور الفنية قبل مران اليوم وأيضا حول فريق كانو سبورت الغيني وأبرز مواطن القوة والضعف بالفريق.

ويستعد الاهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي الجديد .. جلسة خاصة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي

خططي وتكتيكي.. تفاصيل التدريب الأول لـ الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر

تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبى الاهلى قبل بداية المران

فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي في نهاية المران المسائي

أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

معلول وأزارو يصلان غينيا الاستوائية للانضمام لبعثة الأهلي

ترشيحاتنا

شعبة الصرافة تكشف أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه

3 أمور داوم النبي على الدعاء بها عند الوضوء.. اغتنمها

صورة ساخرة لـ نجمي مسرح مصر من فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي.. والجمهور: البوفيه فتح

محمد فضل الله: تنظيم اتحاد الكرة قرعة الدورى الممتاز أسلوب هواة

مقتل وإصابة 17 شخصًا جرّاء انفجار عبوة ناسفة جنوبي تركيا

تعرف عليها.. مدينة تركية عمرها 12 ألف عام تختفي من الوجود.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذوا احمد مجدي.. القصة الكاملة لـ غرق طالب الدقهلية في مصيف دمياط.. صور

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

مي سليم تظهر بإطلالة أنيقة تبهر الجمهور