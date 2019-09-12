وكالة الطاقة الأمريكية تبرز إطلاق أول حوار استراتيجي للطاقة مع مصر

ذكرت وكالة الطاقة الامريكية على موقعها الرسمي أن الولايات المتحدة ومصر أطلقتا حوار الطاقة الاستراتيجي الأول في حضور وزارة الكهرباء والبترول إلى جانب نائب وزير الطاقة الأمريكى، دان برويليت.



وأكد وزير البترول خلال كلمته أن العلاقات المصرية الأمريكية ممتدة تاريخيًا، والتعاون المشترك بين البلدين مستمر منذ عقود وأن الحوار الاستراتيجى يهدف إلى دعم مزيد من التعاون فى مجال الطاقة، ويعد فرصة لتبادل وجهات النظر والآراء حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم الروابط التجارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن ضمان استمرار تحقيق النجاحات فى مجال الطاقة.



واستعرض الوزير قصص النجاح التى حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة فى قطاع البترول والغاز، حيث تبنت الحكومة استراتيجية "رؤية مصر 2030" والتى تهدف إلى خلق اقتصاد تنافسى ومتنوع يعتمد على الإبداع والتكنولوجيا ومبنى على العدالة الاجتماعية، هذه الاستراتيجية مهدت الطريق لزيادة النمو الاقتصادى والاستثمارات مع اقترانها باستعادة الاستقرار السياسى، مما جعل مصر أحد أكبر وأسرع الاقتصادات نموًا فى المنطقة.



وقال إن قطاع البترول بدوره تبنى استراتيجية جديدة للطاقة تعمل على ضمان الأمان والاستدامة والحوكمة، وإن تطبيق الاستراتيجية استدعى تنفيذ عدة سياسات إصلاحية مكثفة والتى أتت ثمارها خلال السنوات الـ5 الأخيرة ونتج عنها تحقيق نجاحات ضخمة فى جميع أوجه العمل البترولى.



ولفت الوزير إلى نجاح قطاع البترول فى تحقيق أعلى معدلات استثمار فى تاريخه بلغت 30 مليار دولار وأعلى معدل لإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام فى تاريخ مصر فى شهر يونيو الماضى بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات ضخمة بقطاع الغاز الطبيعى، مكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى منه في نهاية شهر سبتمبر 2018 والعودة للتصدير، فضلًا عن مدّ أكثر من 2ر1 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال العام الماضى فقط، وهو ما يعد أعلى معدل لتوصيل الغاز للمنازل.



وأوضح أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول لضمان استدامة هذه الإنجازات وتحقيق مزيد من النجاحات مستقبلًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى من البرنامج هو إطلاق جميع إمكانات القطاع كمحرك للتنمية يمتاز بالاستدامة، وأن يعزز دور مصر كمركز محورى لتجارة وتداول الغاز والبترول بالمنطقة.



وأضاف أن البرنامج يهتم بجميع التفاصيل ومجالات العمل بالقطاع، ونجح فى تحسين أداء أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات من خلال تنفيذ عدة مشروعات، بالاضافة إلى تطوير الجانب التنظيمى للقطاع.



وتطرق الوزير إلى أن نجاح القطاع فى تبنى وتطبيق استراتيجيات جديدة وتحقيق الرؤية الطموحة، فتح آفاقا لمزيد من التعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن مصر تؤمن بأن التخطيط الجيد يخدم الصناعة بشكل جيد وأن الحوار المفتوح هو أساس بناء تعاون أعمق وأسرع لمواجهة التحديات المشتركة والاستفادة من جميع الفرص.



وأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا ممتدة منذ زمن وأن قطاع البترول يثمن الشراكة الأمريكية وعلى استعداد تام لدفع مجالات التعاون فى مختلف مجالات العمل بالقطاع، مشيرا إلى أن زيارة وزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى لمصر لأول مرة وتوقيع مذكرة التفاهم فى يوليو الماضى يعدان خطوة للأمام فى التعاون بين الدولتين وتضمن وجود آليات لتسهيل التعاون فى مجال الطاقة من خلال حوار استراتيجى فى مجال الطاقة ويمهد الطريق لمشاركة الخبرات الفنية والمهارات.