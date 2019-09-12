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السفير الياباني بالقاهرة: ضخ 20 مليار دولار للاستثمار في أفريقيا خلال السنوات القادمة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:47 م
ماساكي نوكي، السفير
ماساكي نوكي، السفير الياباني بمصر
خالد محيي الدين
قال ماساكي نوكي، السفير الياباني بمصر، إن رئيس وزراء اليابان تحدث عن ضخ 20 مليار دولار استثمارات في القارة الإفريقية السمراء خلال السنوات الـ3 المقبلة، مؤكدا ان تلك الاستثمارات سيكون تشجيعا كبيرا لمستثمري القطاع الخاص في مصر.

وأشار، "نوكي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن لديهم شركات كبري تحتوي على عدد كبير من العمالة المصرية، مؤكدا ان إحدى شركات تصنيع قطع غيار السيارات توظف ما يقارب الـ 5000 مصري.

ونوه، إلي أنهم يهدفون لتوفير عمل اكثر وزيادة الاستثمار في السوق المصري، حيث يولون اهتماما كبيرا بنقل التكنولوجيا.

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