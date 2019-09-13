مشروع قانون لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية ينهى قوائم الانتظار..برلمانيون: يدعم مبادرة الرئيس وينقذ حياة البسطاء وغير القادرين.. ويوفر العلاج الفوري لمرضى السرطان والحالات الحرجة

- برلماني يطالب بتحصيل جنيه من كل مواطن للقضاء على قوائم الانتظار

-برلماني: قوائم الانتظار فيروس يهدد حياة المواطنين ولابد من القضاء عليها

-برلمانية تطالب بتطهير المستشفيات من فساد موظفي الطوارئ





كشفت وزارة الصحة عن تقديمها مشروع قانون لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية لمجلس النواب لدعم مبادرة الرئيس "لمنع قوائم الانتظار"، وما يستجد من مبادرات في ذات الشأن، ما يحقق استدامة تشريعية لمثل هذا النوع من التدخلات الطبية، مشيرةً إلى أنه تم دراسة إضافة القساطر المخية للتدخلات التسعة بمبادرة "قوائم الانتظار" بتكلفة متوقعة 172 مليون جنيه سنويًا؛ لإنقاذ المرضى من أي إعاقات قد تحدث بسبب الجلطات.





وقالت وزارة الصحة إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.2% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.7%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.3%، مضيفةً أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 146577 عملية جراحية بنسبة 64% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها.تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61623 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان





واكدت أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، ومختتمةً بأن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.





وبدوره، قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه قام بالسابق بتقديم مشروع قانون أعداد صندوق للقضاء على قوائم الانتظار يتضمن تحصيل جنيه من كل مواطن، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة تستلزم أخذ أدوية وعمل عمليات خارج البروتوكول المتعارف لدى وزارة الصحة.





وأضاف "عبد الحميد" في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن هذا الصندوق سوف يكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية والهيئات الرقابة العامة توفير جميع الادوية المطلوبة الخاصة بالامراض المزمنة مثل السرطان والكبد وغيرها، والقضاء نهائيًا على أزمة قوائم الانتظار التي يعاني منها الكثيرون.





وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن اذا تم جمع من كل مواطن جنية واحد سوف نقضي على هذه الازمة نهايئًا، معقبًا:" أناشد المصريين بالتبرع بهذه الجنية الصغير عشان نحل المشكلة، واعتبره ذكاة عن صحتك".





وفي المقابل، أيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء صندوق للطوارئ الطبية التي كشفت عنه وزارة الصحة لمجلس النواب لدعم مبادرة الرئيس "لمنع قوائم الانتظار".





وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قوائم الانتظار تعتبر بمثابة فيروس يهدد حياة المواطن البسيط، مؤكدًا على ضرورة القضاء عليه والتخلص منه بشكل نهائي لضمان مستقبل أفضل للمواطن ودعمه وتقديم الرعاية الصحية التي يستحقها على أكمل وجهة.





وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن هناك عدد كبير من الأمراض الخطيرة التي تحتاج إلى عمليات مثل عملية زراعة الكلى والكبد وغيرها من العمليات الدقيقة بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى الادوية ذات التكلفة العالية التي لا يقدر أن يتحملها المريض البسيط.





كما أشادت شاديه هريدي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود وزارة الصحة في إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق للطوارئ الطبية وإحالة لمجلس النواب لدعم مبادرة الرئيس "لمنع قوائم الانتظار".





وأضافت "هريدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المواطن المصري البسيط وتؤثر في استقرار حياته ومن ضمنها أزمات الطوارئ التي تفاجئ المواطن في اي وقت سواء كانت حوادث أو جلطات تحتاج إلى العلاج الفوري لتجنبها أو أمراض خطيرة تصيبة يحتاج إلى الادوية ذات التكلفة المرتفعة للقضاء عليها.





وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن وجود صندوق للطوارئ يضمن تقديم تسهيلات للمواطن البسيط فضلا عن دعمة الكامل لكل حالة تحتاج إلى عملية أو تقديم علاج مناسب يتناسب مع المرض الذي يعاني منه او حادثة تقع على كاهله.



