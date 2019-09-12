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أخبار العالم

الولايات المتحدة تجهز مفاجأة لحلفاء حزب الله

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:38 م
حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
رويترز
قال مبعوث أمريكي اليوم الخميس إن العقوبات الأمريكية في المستقبل تستهدف حلفاء لجماعة حزب الله اللبنانية في إطار توسيع تلك الإجراءات خارج نطاق الأفراد المنتمين للجماعة بشكل مباشر.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي الجديد لشؤون الشرق الأدنى في مقابلة مع تلفزيون إل.بي.سي.آي اللبناني: "في المستقبل سوف نفرض العقوبات على أفراد في لبنان يساعدون ويدعمون حزب الله بصرف النظر عن الطائفة أو الدين".

وعندما سئل هل يعني ذلك أن العقوبات ستستهدف حلفاء لحزب الله أجاب قائلا "بكل تأكيد"، مضيفا أن الولايات المتحدة تراجع بشكل مستمر قوائمها الخاصة بالعقوبات.

وفي عام 2017، أثارت مسودة قائمة عقوبات أمريكية مشددة مقترحة ضد الجماعة قلقا داخل لبنان بسبب صياغتها التي اطلعت عليها رويترز وتضمنت احتمال استهداف نبيه بري رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل الشيعية.

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