إيطاليا تصعد إلى نصف نهائي مونديال الطائرة للناشئات فى مصر

حجز المنتخب الإيطالى لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بطاقة التأهل الاخيرة لنصف نهائى بطولة العالم المقامة حاليا بمصر حتى يوم السبت المقبل .



وعبر المنتخب الايطالى لمباراة نصف النهائى على حساب منتخب بيرو فى مباراة الدور ربع النهائى التى أقيمت مساء اليوم الخميس على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بالفوز 3-0.



وجاءت نتائج الأشواط 25-19 و25- 10 و25-18 لصالح ايطاليا لتواجه فى الدور المقبل غدا الجمعة الصين التى تأهلت على حساب رومانيا اليوم بنتيجة 3-0.