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هذه أفضل أيام برج العذراء والميزان.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:43 م
خبيرة الإبراج عبير
خبيرة الإبراج عبير فؤاد
حمزة شعيب
أكدت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، أنه بالنسبة لمواليد برج العذراء فمن المتوقع أن يتأخر "الحظ" لديهم، والذي سيبدأ من يوم 16 من الشهر الجاري "الكام يوم دول القمر في مواجهتهم ومكتمل وهيبدأ الحظ في الفلوس والبيع والشراء والتخطيط لمستقبلهم في الأيام دي".

وأضافت "فؤاد" خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن يوم 22 و23 هما أيام مفضلة اجتماعيا وعاطفيا "الحظ بيحالفهم في المشاريع الخاصة وهيعرفوا ينموا مشاريعهم وأعمالهم ويثبتوا وجودهم ويحصلوا على مساندة من الزملاء ورؤساء العمل"، موضحة أن برج الجدي سيشهد فترة جيدة في أيام "12، 13، 14" للتفاوض أو الاتفاق والانطلاق اجتماعيا؛ كما ستكون أيام "17، 18، 19" 3 أيام عاطفية ويستطيعون التفوق في مجال عملهم "هيعرفوا يثبتوا وجودهم".

وأشارت خبيرة الأبراج إلى أن يوم 20 و21 سيستطيع أبناء برج الدلو التأثير في الجنس الآخر، وهما يومين مناسبين لقضاء وقت طيب مع الأحباب وإثبات وجودهم جدا.

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