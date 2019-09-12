داعية إسلامي: هذا هو مقياس الإيمان.. فيديو

حذر الشيخ مصطفى عبدالسلام، الداعية الإسلامي، من التوقف عن الإنفاق فى سبيل الله، سواء بالصدقة أو الزكاة، مضيفا: "صاحب يد العليا المعطاء دخل فى شريحة المؤمنين".



وتابع عبدالسلام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو عاوز تقيس الإيمان شوف نفسك بتنفق فى سبيل الله، فالله يصلك ويعطيك المزيد".



وأشار إلى أن سيدنا جعفر الصادق عوتب في كثرة العطاء والإنفاق فقال "لقد عودت الناس عادة وعودني ربي عادة، عودت الناس أن أعطيهم وعودني ربي أن يزيدني، فأخشى إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني".

