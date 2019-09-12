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أخبار العالم

تحالف رصد اليمني يدين تنسيق الخبراء الأمميين مع ميليشيات على قوائم المطلوبين

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:44 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد تحالف (رصد) في اليمن أن حالة حقوق الإنسان تدهورت في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وتمردهم على السلطة الشرعية، مشيرًا إلى أنه لولا استمرار هذا الانقلاب المشؤوم لما تزايدت انتهاكات الميليشيا الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للحد الذي وصلت إليه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، أن عضو التحالف اليمني أروى الخطابي قالت في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان إن فريق الخبراء البارزين حول اليمن اعتمد في تقريره على اللقاءات والزيارات التي جرى ترتيبها بالتعاون مع الميليشيات ما يعني أنها أغفلت الكثير من الانتهاكات الأخرى وجرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها.

وأوضحت الخطابي أن تقرير الفريق يساوي دون تمييز بين الانتهاكات المتعمدة المعترف بها وبين الأخطاء التي تقع في كل الحروب رغم اتخاذ جميع إجراءات التحقيق والإفصاح وجبر الضرر وَفْقًا لمبادئ القانون الدولي.

ووجهت عضو التحالف سؤالا للمجلس عن كيفية التعامل والتنسيق مع ميليشيات موضوعة قيادتها على قوائم المطلوبين دوليًا وَفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وكيفية اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات التي يمارسونها بحق المدنيين.

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