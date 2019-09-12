زيد حداد رئيسا للجنة الإقليمية للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة بالشرق الأوسط

عقدت اللجنة الاقليمية للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة بالشرق الأوسط اجتماعها السنوي اليوم، حيث تمت مناقشة الانجازات والنشاطات للعام الماضى وانتخاب رئيس للجنة الاقليمية للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة اقليم الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، وفاز الأخ م. زيد حداد من الأردن بالرئاسة ممثلًا عن شبيبة القديس جاوجيوس – الاردن.



ويضم الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط، أكثر من 20 حركة شبيبة مسيحية موزعة على كل من لبنان ومصر وسوريا والأردن والسودان والعراق وفلسطين.



ويقوم المكتب الإقليمي بالتنسيق بين هذه الحركات على صعيد البلد الواحد من خلال اللجان المسكونية المحلية وإقليميًا من خلال حلقات إعداد القادة "آيانابا" التي تتناول مواضيع تهمّ الشبيبة اليوم (العولمة، السلام، حقوق الإنسان , المرأة وغيرها من الموضوعات بالإضافة إلى برامج أخرى كـ"الجامعة الصيفية" التي تتمحور حول المسكونية والحوار الإسلامي المسيحي.



ويسعى الاتحاد إلى تعميق التعاون والتنسيق مع الهيئات المسكونية الأخرى العاملة في المنطقة توخيًا لوحدة الشهادة وفي مقدمها مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي ساهم الاتحاد في تأسيسه والرابطة العالمية للشبيبة الأرثوذكسية.



وتأسس الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة سنة 1895 ويعتبر تاريخيًا أول منظمة دولية للطلاب ومن أقدم حركات الشباب، وهو أيضا من رواد العمل المسكوني إذ يضمّ اكثر من 300 ألف عضو موزعين على اكثر من 85 دولة حول العالم وكانت له مساهمة فعالة في إنشاء مجلس الكنائس العالمي سنة 1948.



ويعمل الاتحاد وفقا لمجموعة من التوجهات الرئيسية هى، رؤية شبابية مميزة للتوجه المسكوني، والإسهام في بناء ريادة فكرية شبابية في الكنائس، وإعطاء الأولوية لعلاقة الكنيسة بالمجتمع.