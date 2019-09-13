حبس تشكيل عصابي لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة حلوان

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة حلوان.



وأشارت التحقيقات إلى أن قوات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط 3 أشخاص (سائق - مقيم بالجيزة، عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، محكوم عليه فى قضية "ضرب"، عاطل- مقيم بالدقهلية سبق اتهامه فى قضيتين والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس جزئى "تبديد").. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة حلوان، مستقلين سيارة "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة الأول.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).



وخلال الضبط قام المتهم الأخير بالفرار فاصطدمت به سيارة مجهولة بطريق الأوتوستراد، نتج عن ذلك حدوث إصابته بإصابات متفرقة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى عقب وصوله متأثرًا بإصابته وقد تأيد ذلك بسؤال عدد من شهود الواقعة.



بمواجهة المتهمين الأول والثانى اعترفا بتكوينهما والمتهم المتوفى تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وأضاف الأول بشرائه للسيارة بقصد استخدامها فى تنقلاتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

