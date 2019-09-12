محمود بدر: تيار معين يعرقل جهود الأزهر في التنوير وتجديد الخطاب الديني

قال النائب محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الأزهر الشريف بدور كبير في قيادة التنوير، وتجديد الخطاب الديني.



وأضاف محمود بدر، خلال حواره ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه يتمنى قيام الأزهر بهذا الدور، موضحًا أنه حتى الآن، لم يفعل تجديد الخطاب الديني.



وأشار محمود بدر إلى أن عدم تجديد الخطاب الديني في الأزهر الشريف، يرجع إلى تغلغل تيار معين، وأنه لا مصلحة لأحد في هدم الأزهر، ولذلك على الأزهر أن يقوم بتطوير نفسه من الداخل.



وأكد محمود بدر أن الدولة تقوم بدور كبير في ملف التنمية، وتطوير العشوائيات، وكل هذه الملفات تأتي في إطار المواجهة الشاملة مع الإرهاب.