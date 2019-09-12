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أخبار البلد

أنقذه ذكاؤه.. كيف نجا طفل مصري بالكويت من واقعة اغتصاب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:25 م
محاولات اغتصاب طفل
محاولات اغتصاب طفل
سعيد العربي
بينما كان الطفل المصري الذي يبلغ من العمر 11 عاما يقف أمام أحد محلات البقالة بمنطقة حولى بالكويت، فوجئ بأحد الاشخاص الذين لا يعرفهم يقترب منه وفي يده نصف دينار يلوح بها للطفل ويعطيها له بعد أن امسك يده وتحسس جسده، قام الطفل المصري برد فعل غير متوقع على الموقف.

بروح شجاعة قام الطفل المصري، برد فعل تجاه الموقف ، رغم ما بدا على ملامح الطفل، الا أنه قام وألقى بالنصف دينار في وجه الشخص، وعلى الفور توجه إلى منزله المتواجد بالقرب من محل البقالة، وروي لوالده ما حدث من الشخص الغريب معه.

لم ينتظر والد الطفل المصري بالكويت حتى توجه به إلى المخفر، وأبلغ الأمنيين بما حصل لابنه الذي أدلى بأوصاف المتهم، وسجلت قضية هتك عرض أحيلت إلى المباحث للتحري وضبط الجاني.

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أنقذه ذكاؤه.. كيف نجا طفل مصري بالكويت من واقعة اغتصاب

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