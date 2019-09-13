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اقتصاد

الإسكان: لن نطرح شققا لمحدودى الدخل خلال 2019

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:11 ص
شقق محدودى الدخل
شقق محدودى الدخل
آمنة عبدالعظيم
نفت مصادر بوزارة الإسكان صحة ما يثار عن طرح إعلان قريب لوحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدن الجديدة.

وأضافت المصادر لـــ"صدى البلد"، أن الوزارة طرحت بالفعل نحو 24 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال العام الجارى ضمن الإعلان الحادى عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى، وكان عبارة عن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى 9 محافظات.

وتابعت المصادر أن الوحدات التى تنفذها الوزارة لصالح مشروعات إسكان محدودى الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات تتجاوز ربع مليون شقة بمساحة 90 مترا مربع بنظام 3 غرف وصالة.

كما تستعد الوزارة لطرح وتنفيذ نحو 100 ألف وحدة جديدة تخصص بالكامل لحاجزى الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى ويصل عددهم لــ200 ألف مستفيد تقريبا، ومن المقرر تسليم وحداتهم السكنية خلال 3 سنوات.

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