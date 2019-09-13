الإسكان: لن نطرح شققا لمحدودى الدخل خلال 2019

نفت مصادر بوزارة الإسكان صحة ما يثار عن طرح إعلان قريب لوحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدن الجديدة.



وأضافت المصادر لـــ"صدى البلد"، أن الوزارة طرحت بالفعل نحو 24 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال العام الجارى ضمن الإعلان الحادى عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى، وكان عبارة عن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى 9 محافظات.



وتابعت المصادر أن الوحدات التى تنفذها الوزارة لصالح مشروعات إسكان محدودى الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات تتجاوز ربع مليون شقة بمساحة 90 مترا مربع بنظام 3 غرف وصالة.



كما تستعد الوزارة لطرح وتنفيذ نحو 100 ألف وحدة جديدة تخصص بالكامل لحاجزى الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى ويصل عددهم لــ200 ألف مستفيد تقريبا، ومن المقرر تسليم وحداتهم السكنية خلال 3 سنوات.