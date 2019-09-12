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أخبار البلد

رباب عبده: توفير حضانات يساعد علي التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:26 م
رباب عبده
رباب عبده
أمل مجدى
قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الرئيس دائم الدعم للمرأة ويساعدها على التمكين الاقتصادى والسياسى .


وأضافت رباب عبده ل صدى البلد أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب أن يكون دور الحضانات للطفولة المبكرة بجانب أماكن العمل سيحسن وضع المرأة اقتصاديا وسيتبعها تمكين سياسى.

وأكدت رباب عبده على دعمها لهذه الفكرة وطالبت بتفعيلها سريعا حتى لا يكون هناك حجج بأن تتنازل المرأة عن العمل مقابل رعاية أطفالها .

وأشار إلى أن الحضانات ستكون آمنة للطفل وسيزيد عدد السيدات اللاتى تعملن، ويعطيهم فرصة للإنتاج لأن المرأة عنصر فعال فى المجتمع وسيحسن المستوى الاقتصادى ويقضى على بطالة السيدات ويجب أن تكون هناك شروط واضحة لكفاءة دور الحضانات والعمل على التوعية بالتمكين الاقتصادى.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي خصص 250 مليون جنيه لتطوير دور حضانات الأطفال وكذلك التوسع في إنشاء حضانات جديدة سواء للقطاع الخاص من خلال إتاحة قروض أو من خلال الجمعيات الأهلية والشركات.

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