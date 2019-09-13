مرضى الكبد بالمنيا فى عيون الدولة.. افتتاح مركز بالجامعة الفترة القادمة للوصول إلى المعدلات العالمية فى الشفاء.. واستهداف 3 ملايين مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور

استهداف 3 ملايين مواطنا من فوق الـ18 عاما من خلال 1167 فريق مسح

مركز الجامعة الجديد سيحقق طفرة كبيرة في علاجات الكبد بمحافظة المنيا

سيقدم العديد من الخدمات لقاعدة واسعة وكبيرة من المواطنين مرضى الكبد بمحافظة المنيا

تمكنت مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من إستهداف ما يقرب من 3 ملايين و348 آلاف و560 مواطنا من فوق الـ18 عاما من خلال 1167 فريق مسح للمبادرة و 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع امكانية الدفع بفرق متحركة بالمسح الطبي مجانًا لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط.وفي هذا السياق قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن مبادرة الرئاسة الخاصة بفيروس سي والأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين ونفخر بها على مستوى العالم، وهو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض "فيروس سي" حيث تمكنت الدولة المصرية بإرادتها في توفير العلاج للمرضى.وأشاد المحافظ بالمبادرة والجهود المبذولة خلالها والتي ظهرت واضحة في جميع محافظات المرحلتين الأولى والثانية، مؤكدا أن مثل تلك المبادرة وغيرها من المبادرات دليل على اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن واعتبارها أهم الأولويات، موجهًا رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.ومن جانبها نظمت كلية الطب بالجامعة برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المؤتمر العلمي السنوي السادس لمركز جامعة المنيا للكبد، بالاشتراك مع جمعية المنيا للكبد والجهاز الهضمي والجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، ومجموعة دراسة أمراض الأوعية الدموية للكبد بجامعة عين شمس، وجمعية سرطان الكبد المصرية، وذلك لعرض الإنجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالمركز، وما تم تحقيقه من نشاط علمي به، وعرض أحدث المستجدات الطبية في التخصص من خلال المحاضرين المتخصصين من جامعة المنيا والجامعات المصرية، هذا بالإضافة إلى التعليم المستمر لأطباء محافظة المنيا.شهد افتتاح المؤتمر الدكتور أبو بكر محيي الدين أستاذ الجراحة العامة ونائب رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور حسني عبد الغني عميد كلية الطب السابق، والدكتور محمود أبو العينين خطاب، رؤساء المؤتمر، والدكتور محمد عبد المحسن القائم بأعمال عميد كلية الطب، وأساتذة الجراحة والجهاز الهضمي والباطنة من جامعات المنيا وأسيوط، وعين شمس، والقاهرة.وقال الدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة إن إدارة الجامعة تحرص على إقامة مؤتمراتها في شتى الموضوعات والتخصصات العلمية المتنوعة لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة للوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية، والقيام بدورها تجاه مجتمعها من خلال ما تمتلكه من اساتذتها المتخصصين في مختلف المجالات، متمنيًا لكلية الطب تحقيق أهداف المؤتمر والوصول إلى توصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وتوفير الرعاية الصحية لمرضى الصعيد.أكد الدكتور أبو بكرمحى الدين أستاذ الجراحة العامة على دور مركز الكبد والذي سيتم افتتاحه الفعلي خلال الفترة القادمة، والذي سيحقق طفرة كبيرة في علاجات الكبد بمحافظة المنيا، والوصول إلى مستويات الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة على المستوى العلمي والأداء العالمي، لافتًا إلى المركز سيقدم العديد من الخدمات لقاعدة واسعة وكبيرة من المواطنين مرضى الكبد بمحافظة المنيا، هذا بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والبحثية.أشار الدكتور "محمود خطاب أستاذ الكبد إلى أن المؤتمر ستدور محاوره حول الفيروسات الكبدية، وأمراض الأوعية الدموية للكبد، وأورام سرطان الكبد، وأمراضه وعلاقته بالأجهزة الأخرى بالجسم، ومضاعفاته وما يحدث من تليف به، علاوة على أمراض المعدة والجهاز الهضمي.