الفكرية يهزم ناصر ملوي وديا 2-1 .. صور

حقق فريق ناصر الفكرية فوزا صعبا علي مركز شباب ناصر ملوى بهدفين مقابل هدف، في المواجهة الودية بينهما اليوم الخميس، استعدادا للقسم الثالث.



وأقيمت المباراة على ملعب مركز شباب ناصر ملوى، في إطار استعدادات الفريقين لدوري القسم الثالث، وجاءت حماسية بين الفريقين، وأشرك كل جهاز فني عددا من لاعبيه خلال تلك الودية للاطمئنان عليهم.



ونجح محمد احمد ابو بكر مودي ومحمد عصام في تسجيل هدفي ناصر الفكرية خلال تلك الودية، بينما اكتفي ناصر ملوي يهز شباك الضيوف بهدف وحيد.



ويسعي الفريقان للوصول لأفضل اعداد ممكن خلال تلك الفترة استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث، في ظل رغبتهما للمنافسة من أجل الصعود لدوري الممتاز ب.