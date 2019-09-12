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رياضة

رئيس نادي سموحة: مصر تسير على الطريق الصحيح عقب إنهاء أزمة الشركة الراعية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:29 م
فرج عامر رئيس نادى
فرج عامر رئيس نادى سموحة
ريهام بكير
نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك معلقا على أزمة اذاعة مباراة الاهلى و سموحة فى انطلاق بطولة الدورى الممتاز.

وجاء فرج عامر قائلا " تلقيت مكالمة تليفونية جميلة من شخصية محترمة منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن الجديد وشعرت بالاحترام والالتزام وان مصر بخير وعلي طريق التقدم دائما وسوف نتوصل الي حل طيب يرضي جميع الاطراف يتمتشي مع تطوير بريزنتيشن فكرا وعملا ولن نخذل عشاق كرة القدم ابدا " .

ويلاقى فريق سموحة نظيره الاهلي فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز والمقرر انطلاقه 21 من شهر سبتمبر الجارى .

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