أهم أخبار السياحة .. إلغاء ترخيص 20 شركة ورسوم تكرار العمرة.. والمشاط فى مهمة لصياغة العلاقات بروسيا ..ومصر تحصد جائزة الأفضل في الشرق الأوسط.. والكشف عن أسرار 6 شراكات عالمية

الفيلم الترويجي لـ People to People يفوز بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط

منظمة السياحة العالمية: مصر استطاعت دفع القطاع لمواجهة الصعوبات

ذوى الاحتياجات والسياحة الخضراء يرفعان رصيد تصنيف الفنادق المصرية

أسرار 6 شراكات مع كبرى المؤسسات العالمية لترويج السياحة

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها



اختارت منظمة السياحة العالمية منذ قليل الفيلم الترويجي لحملة People to People التي أطلقته وزارة السياحة المصرية الشهر الماضى ليحصد المرتبة الأولي كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، وجاء إطلاق الفيلم في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.



أعلن الدكتور عبد العاطى المناعى خبير السياحة الصحية عن إطلاق النسخة الأولى من "مهرجان القاهرة للسياحة الصحية" فبراير 2020، وذلك لمدة شهر كامل، على أن يتم افتتاح المهرجان في القاهرة.



٥ مشاركات هامة تخوضها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فى أعمال اجتماعات الدورة الـ 23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، التى تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجارى فى مدينة سانت بطرسبرج.



أكد زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية أن النظام الجديد لتصنيف الفنادق المصرية سيجعل قطاع السياحة المصري أكثر تنافسية، مشيرا إلى أنه على ثقة بأنه سيُطلع الزائرين بشكل أفضل في أثناء تخطيطهم لرحلاتهم، على كيفية الاستمتاع بالعديد مما تقدمه مصر، وسيكون له أكبر الأثر في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.



أوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية، أن تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية ستطبق على الفنادق الجديدة فقط قائلا: إن باقى الفنادق القائمة بالفعل سيطبق عليها اشتراطات العام الذى بنيت فيها .



متعة السفر والترحال لاحدود لها، ستشعر بها مجرد وصولك إلى مصر بسيارتك الخاصة للتجول فى شوارعها لتعيش حياتك بعيدا عن إستئجار التاكسى أو الباصات لتكون منفردا بتجربة مثيرة.



أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عن تفاصيل الشراكات الدولية التي قامت الوزارة بالتعاقد عليها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة لتكتمل عناصر محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة وذلك في إطار سعي وزارة السياحة لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر وهو أحد الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر.



قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن قرار السلطات السعودية بإلغاء رسوم تكرار العمرة عبارة عن إعادة هيكلة كاملة لمنظومة التأشيرات للمملكة العربية السعودية أدت إلى إصدار مرسوم ملكي بأنواع التأشيرات الجديدة وإلغاء القديمة بما فيها ما كان يفرض على التكرار، فأصبح متاحا الآن لكل زائر للمملكة بغرض العمرة أو أنواع أخرى من الزيارات "شخصية، عائلية، فعاليات" دفع رسوم أرضية 300 ريال سعودى.





على الجانب الآخر، كان لشركات السياحة المصرية وجهة نظر أخرى، حيث أفاد بعضهم بأن إلغاء رسوم تكرار العمرة وإضافة 300 ريال على كل معتمر وفقا للمتداول بشكل غير رسمى سيزيد 3 آلاف جنيه على كل البرنامج سواء أول مرة أو متكررى العمرة.

استقبل جموع المصريين من راغبى العمرة قرار المملكة السعودية بإلغاء رسوم تكرار العمرة المقدرة بـ 2000 ريال والذى صدر فى أكتوبر 2017، بفرحة أثلجت صدورهم لتلبية المناسك.على الجانب الآخر، كان لشركات السياحة المصرية وجهة نظر أخرى، حيث أفاد بعضهم بأن إلغاء رسوم تكرار العمرة وإضافة 300 ريال على كل معتمر وفقا للمتداول بشكل غير رسمى سيزيد 3 آلاف جنيه على كل البرنامج سواء أول مرة أو متكررى العمرة.



قالت وزيرة السياحة، إن الترويج الذي تعمل عليه الوزارة حاليا مبني علي أسس علمية، وأن الترويج الخارجي ليس في وضع صورة مقصد سياحي ما علي " بروشور"، ونقوم حاليا علي معرفة احتياجات كل سوق علي حده.



أكدت اماندا وانج مدير التسويق في شركة سي تريب الصينية المتخصصة في مجال السفر أون لاين، أن مصر كانت من أفضل الوجهات السياحية للصينيين في عام 2018.



خطوات حكومية للنهوض بـ السياحة.. معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية أكدت اماندا وانج مدير التسويق في شركة سي تريب الصينية المتخصصة في مجال السفر أون لاين، أن مصر كانت من أفضل الوجهات السياحية للصينيين في عام 2018.



شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، في فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية، وذلك بأحد فنادق القاهرة، حيث أعلنت وزيرة السياحة المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها هي أحد أهم ركائز محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة.



قال هشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، إن الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا تاريخيا نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن فيه، أسدلت به الستار علي المحاولات المتكررة للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في منازعة كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في اختصاصاتها.







أصدرت وزارة السياحة قرارات وزارية بإلغاء ترخيص عدد 20 شركة سياحة بعد إجراء التحقيقات اللازمة معها لما ثبت بحقها من مخالفة أحكام القانون المنظم لعمل الشركات السياحية حال قيامها بتنفيذ برامج عمرة 1440 هـ.

انتعاش السياحة فى ربوع المقاصد والمدن السياحية شاطئية وثقافية فى مصر نتاج العديد من التحركات على المستوى الحكومى والقطاع الخاص ليسير المؤشر السياحى نحو الصعود بعد الصمود خلال الأعوام السابقة.نجاحات عديدة حققتها السياحة المصرية على مدار الأسبوع الماضى لتتلقى إشادات وجوائز دولية لتنفرد بكلمتها أمام منافسيها أنها الأفضل لتكون نموذجا يدرس عالميا وتتربع على عرش العودة القوية .وفى إطار الخدمة الاخبارية التى يقدمها «صدى البلد» نسرد لكم أبرز الأحداث المتداولة خلال الأسبوع فى السطور القادمة.