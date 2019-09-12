نقابة المحامين تعلن انطلاق الدورة الثالثة لمعاهد المحاماة بالمحافظات .. القاهرة الكبرى تنظم حفل الافتتاح بحضور عاشور .. وكفرالشيخ والمحلة والمنوفية تفتح أبوابها أمام الدارسين

إعداد كشف بأسماء المحاضرين والمحاضرات وتعميمها على مستوى الجمهورية

صلاح مقلد :

افتتاح الدورة الثالثة لمعهد كفر الشيخ بمشاركة ما يزيد على 350 محاميا ومحامية

خالد راشد :

اجتياز الدورة يشترط نسبة حضور لا تقل عن 75%