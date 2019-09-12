نقابة المحامين تعلن انطلاق الدورة الثالثة لمعاهد المحاماة بالمحافظات .. القاهرة الكبرى تنظم حفل الافتتاح بحضور عاشور .. وكفرالشيخ والمحلة والمنوفية تفتح أبوابها أمام الدارسين

نقابة المحامين تعلن إنطلاق الدورة الثالثة لمعاهد المحاماة بالمحافظات
حسين الجمال :
حسين الجمال :
إعداد كشف بأسماء المحاضرين والمحاضرات وتعميمها على مستوى الجمهورية
صلاح مقلد :
صلاح مقلد :
افتتاح الدورة الثالثة لمعهد كفر الشيخ بمشاركة ما يزيد على 350 محاميا ومحامية
خالد راشد :
خالد راشد :
اجتياز الدورة يشترط نسبة حضور لا تقل عن 75%
أعلن حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر معهد المحاماة، فتح باب تلقي اشتراكات المحامين في الدورة الثالثة لمعاهد المحاماة بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور.
وتعتزم النقابة العامة للمحامين تنظيم حفل افتتاح الدورة الثالثة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى يوم الأربعاء، الموافق 18 سبتمبر الحالى، بحضور ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة.
والتقى سامح عاشور، نقيب المحامين، بمكتبه، حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام معهد المحاماة، للتشاور حول موعد انطلاق الدورة، وتنظيم عملية الدراسة بها، ومواعيد انعقادها أسبوعيا.
وأكد حسين الجمال أن اللقاء تناول الحديث حول الدورة الماضية، وما تم بها، والإعداد للدورة الثالثة، ومواعيد المحاضرات، واختيار المحاضرين، وكيفية تشغيل المعهد، حيث أكد النقيب العام لمسئولي المعهد ضرورة حث شباب المحامين على الالتزام بالمحاضرات ومواعيدها، وتدريبهم على المظهر والسلوك.
وأضاف الجمال أنه من المقرر إعداد كشف بأسماء المحاضرين والمحاضرات التي سيتم تدريسها بالمعهد، وتعميمها على مستوى الجمهورية بموضوعات موحدة.
وعن حفل افتتاح الدورة، قال منسق عام المعهد إنه من المقرر أن يفتتح النقيب العام الدورة بإلقاء كلمة لشباب المحامين، يعقبها لقاء تعريفي بنظام ومواعيد الدراسة بالمعهد، يحضره جميع المحامين المسجلين بالدورة، لافتا إلى أن أعداد المسجلين في الدورة تخطت ثلاثة آلاف محام.
وعن تفاصيل الدورة السابقة، أشار الجمال إلى أن العمل جار على إعداد الشهادات الخاصة بها، حيث تم الانتهاء من اختبارات الفرعيات، وأصبحت جميع النتائج جاهزة، وسيتم إعلانها قريبا.
وعن أكاديمية المحاماة، التي نص عليها تعديل قانون المحاماة الجديد، قال الجمال: “إنها تعد تنقية علمية قانونية، لأنها شرط في قيد المحامي بالنقابة، وتعرب عن رغبة المحامي في القيد الفعلي بالنقابة، وتختلف عن المعهد، لأن الالتحاق بها يكون للحاصلين على ليسانس الحقوق، ويكون القيد عقب الانتهاء من الدراسة بها، وهذا إنجاز لم يحدث من قبل، وستعود النقابة للمحامين المهنيين المشتغلين”.
كما أعلنت نقابة محامي المحلة الكبرى، الإثنين الماضى ، عن فتح باب الالتحاق بالدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالفرعية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وجاء في إعلان مجلس الفرعية أن التسجيل ودفع مصروفات الاشتراك لدى موظف النقابة المختص بمقر النقابة فى المحلة الكبرى، مؤكدا أن اجتياز دورة معهد المحاماة يعد شرطا لنقل القيد من الجدول العام إلى الجدول الابتدائي، بنسبة حضور لا تقل عن 75%.
من جانبها افتتحت نقابة محامي كفر الشيخ، اليوم، فعاليات الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالفرعية، تحت إشراف صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة، ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وافتتحت الدورة بمحاضرة تناول فيها صلاح مقلد شرح أساسيات مهنة المحاماة، وحقوق وواجبات المحامي.
بينما ألقى المحاضرة الثانية الدكتور عباس مبروك، عميد حقوق المنوفية السابق، متناولا كيفية الترافع أمام المحاكم.
وأضاف مقلد أنه تم افتتاح الدورة الثالثة للمعهد بمشاركة ما يزيد على 350 محاميا ومحامية، المقيدين بالجدول العام، وبحضور نقيب المحامين بكفر الشيخ، مدحت بدوى، والأمين العام، فراج زعفان، وأمين الصندوق، محمد فواز، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ: محمد أحمد حسين، وشعبان حماد، وخالد غالي، وسيد أحمد البنا، وعلى أبوشحاتة، ومحمد شعبان، وعلى كركور، وعمر النجار، عضو الشباب
كما أعلنت نقابة محامي المنوفية، برئاسة النقيب خالد راشد، عن فتح باب الالتحاق بالدورة الثالثة لمعهد المحاماة من بمقر النقابة الفرعية فى شبين الكوم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وقال خالد راشد، نقيب الفرعية، إن التسجيل ودفع مصروفات الاشتراك لدى موظف النقابة المختص بمقر النقابة بشبين الكوم، مؤكدا أن اجتياز دورة معهد المحاماة تعد شرطا لنقل القيد من الجدول العام إلى الجدول الابتدائي بنسبة حضور لا تقل عن 75%.
يذكر أن اجتياز دورة معهد المحاماة يعد شرطا لنقل القيد من الجدول العام إلى الجدول الابتدائي، ويهدف المعهد لتنمية ثقافة المحامين القانونية والفكرية.
أعلن حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر معهد المحاماة، فتح باب تلقي اشتراكات المحامين في الدورة الثالثة لمعاهد المحاماة بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور.
وتعتزم النقابة العامة للمحامين تنظيم حفل افتتاح الدورة الثالثة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى يوم الأربعاء، الموافق 18 سبتمبر الحالى، بحضور ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة.
والتقى سامح عاشور، نقيب المحامين، بمكتبه، حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام معهد المحاماة، للتشاور حول موعد انطلاق الدورة، وتنظيم عملية الدراسة بها، ومواعيد انعقادها أسبوعيا.
وأكد حسين الجمال أن اللقاء تناول الحديث حول الدورة الماضية، وما تم بها، والإعداد للدورة الثالثة، ومواعيد المحاضرات، واختيار المحاضرين، وكيفية تشغيل المعهد، حيث أكد النقيب العام لمسئولي المعهد ضرورة حث شباب المحامين على الالتزام بالمحاضرات ومواعيدها، وتدريبهم على المظهر والسلوك.
وأضاف الجمال أنه من المقرر إعداد كشف بأسماء المحاضرين والمحاضرات التي سيتم تدريسها بالمعهد، وتعميمها على مستوى الجمهورية بموضوعات موحدة.
وعن حفل افتتاح الدورة، قال منسق عام المعهد إنه من المقرر أن يفتتح النقيب العام الدورة بإلقاء كلمة لشباب المحامين، يعقبها لقاء تعريفي بنظام ومواعيد الدراسة بالمعهد، يحضره جميع المحامين المسجلين بالدورة، لافتا إلى أن أعداد المسجلين في الدورة تخطت ثلاثة آلاف محام.
وعن تفاصيل الدورة السابقة، أشار الجمال إلى أن العمل جار على إعداد الشهادات الخاصة بها، حيث تم الانتهاء من اختبارات الفرعيات، وأصبحت جميع النتائج جاهزة، وسيتم إعلانها قريبا.
وعن أكاديمية المحاماة، التي نص عليها تعديل قانون المحاماة الجديد، قال الجمال: “إنها تعد تنقية علمية قانونية، لأنها شرط في قيد المحامي بالنقابة، وتعرب عن رغبة المحامي في القيد الفعلي بالنقابة، وتختلف عن المعهد، لأن الالتحاق بها يكون للحاصلين على ليسانس الحقوق، ويكون القيد عقب الانتهاء من الدراسة بها، وهذا إنجاز لم يحدث من قبل، وستعود النقابة للمحامين المهنيين المشتغلين”.
كما أعلنت نقابة محامي المحلة الكبرى، الإثنين الماضى ، عن فتح باب الالتحاق بالدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالفرعية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وجاء في إعلان مجلس الفرعية أن التسجيل ودفع مصروفات الاشتراك لدى موظف النقابة المختص بمقر النقابة فى المحلة الكبرى، مؤكدا أن اجتياز دورة معهد المحاماة يعد شرطا لنقل القيد من الجدول العام إلى الجدول الابتدائي، بنسبة حضور لا تقل عن 75%.
من جانبها افتتحت نقابة محامي كفر الشيخ، اليوم، فعاليات الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالفرعية، تحت إشراف صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة، ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وافتتحت الدورة بمحاضرة تناول فيها صلاح مقلد شرح أساسيات مهنة المحاماة، وحقوق وواجبات المحامي.
بينما ألقى المحاضرة الثانية الدكتور عباس مبروك، عميد حقوق المنوفية السابق، متناولا كيفية الترافع أمام المحاكم.
وأضاف مقلد أنه تم افتتاح الدورة الثالثة للمعهد بمشاركة ما يزيد على 350 محاميا ومحامية، المقيدين بالجدول العام، وبحضور نقيب المحامين بكفر الشيخ، مدحت بدوى، والأمين العام، فراج زعفان، وأمين الصندوق، محمد فواز، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ: محمد أحمد حسين، وشعبان حماد، وخالد غالي، وسيد أحمد البنا، وعلى أبوشحاتة، ومحمد شعبان، وعلى كركور، وعمر النجار، عضو الشباب
كما أعلنت نقابة محامي المنوفية، برئاسة النقيب خالد راشد، عن فتح باب الالتحاق بالدورة الثالثة لمعهد المحاماة من بمقر النقابة الفرعية فى شبين الكوم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وقال خالد راشد، نقيب الفرعية، إن التسجيل ودفع مصروفات الاشتراك لدى موظف النقابة المختص بمقر النقابة بشبين الكوم، مؤكدا أن اجتياز دورة معهد المحاماة تعد شرطا لنقل القيد من الجدول العام إلى الجدول الابتدائي بنسبة حضور لا تقل عن 75%.
يذكر أن اجتياز دورة معهد المحاماة يعد شرطا لنقل القيد من الجدول العام إلى الجدول الابتدائي، ويهدف المعهد لتنمية ثقافة المحامين القانونية والفكرية.