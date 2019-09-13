جامعة المنيا التليفزيونية تبدأ البث المباشر.. القناة تهدف لنشر الصورة الإيجابية للجامعة ورفع تصنيفها الدولى وتدريب الطلاب.. صور

تهدف القناة إلى إبراز الجامعة إعلاميا ونشر الصورة الإيجابية عنها

رفع تصنيفها المحلى والدولي إضافة إلى التوثيق الإعلامي لجميع أنشطتها

لقاءات مباشرة مع الطلاب لاستطلاع آرائهم عن الخدمات المقدمة لهم





بدأت قناة جامعة المنيا في استخدام تِقْنيَّة البثّ المُباشِر لنقل الفعاليات والأحداث التي تتم داخل الحرم الجامعي، بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.تهدف القناة إلى إبراز الجامعة إعلاميا ونشر الصورة الإيجابية عنها لرفع تصنيفها المحلى والدولي إضافة إلى التوثيق الإعلامي لجميع أنشطتها حفاظًا على تاريخ الجامعة وإنجازاتها من خلال الملفات الصحفية والتقارير الإعلامية التي سيقوم بتنفيذها وإعدادها طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب وقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية إلى جانب تدريب الطلاب على العمل الإعلامي على أحدث التقنيات في مجال الإعلام لإنتاج خريجًا قادرًا على المنافسة في سوق العمل.وأعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا عن بدء قناة الجامعة في استخدام تِقْنيَّة البثّ المُباشِر لنقل الفعاليات والأحداث التي تتم داخل الحرم الجامعي، وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.بدأت القناة في تغطية أعمال الكشف الطبي وفعاليات الاستقبال للطلاب الجُدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة هذا العام، وعقد اللقاءات المباشرة مع الطلاب لاستطلاع آرائهم عن الخدمات المقدمة لهم، ومع القائمين علي العمل لنقل توجيهاتهم إلي الطلاب.وأوضح رئيس الجامعة، أنه منذ إنشاء قناة جامعة المنيا وهي تقوم بالدور المنوط بها في تغطية وتوثيق أحداث وفعاليات وأنشطة الجامعة المتنوعة سواءً الداخلية أو الخارجية، وذلك إبرازًا لدور الجامعة وما تقوم به من واجبات تجاه مجتمعها.وأضاف الدكتور "مصطفى عبد النبي" أن القناة تقوم أيضًا بتدريب طلاب قسمي الإعلام بكلية الآداب، وكلية التربية النوعية، وكذلك طلاب الجامعة من مختلف الكليات الراغبين في التدريب في المجال الإعلامي وتأهيلهم بالتدريب العملي على أرض الواقع من خلال إعداد التقارير الإعلامية المصورة ومن ثم نشرها على قناة الجامعة، وقناة اليوتيوب الخاصة بها، والصفحة الرسمية لموقع الجامعة والمركز الإعلامي ، حيث يقوم بالأعمال التقنية وآليات البث مركز تكنولوجيا المعلومات.بإشراف الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور ياسر ماهر وزيري مدير وحدة البوابة الإلكترونية، والمهندس محمد أحمد عادل والمهندس أحمد نادي، كما يشرف علي أعمال القناة أحمد صابر مدير المركز الإعلامي والدكتور إسلام الجداوي مسئول قناة الجامعة.