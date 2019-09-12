ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ماجد نجم: اتحاد الجامعات العربية مازال يقوم بدور مؤثر في مواجهة التحديات العلمية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:42 م
الدورة ٥٢ للمؤتمر
الدورة ٥٢ للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية
كريم ناصر
قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برئاسة المجلس التنفيذي للدورة ٥٢ للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية المقامة حاليًا بالمملكة العربية الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الامين العام للاتحاد، ورؤساء الجامعات العربية أعضاء المجلس.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن اتحاد الجامعات العربية مازال يقوم بدور مؤثر في مواجهة التحديات العلمية والأكاديمية العالمية بجانب دوره الفعال في تقديم الأنشطة والحملات المجتمعية والإنسانية والفكرية والتنموية، بالإضافة لتحمله مسئوليات رصد ومتابعة معايير الجودة، وتوفير قواعد البيانات للجامعات العربية، لما يحتويه الاتحاد من كوكبة من علماء الوطن العربي.

وأضاف أن الاتحاد يقوم أيضًا بدعم وتنسيق جهود الجامعات العربية لإعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية والحفاظ على وحدتها الثقافية والحضارية، وتنمية مواردها البشرية بما يحقق تطلعاتها، كما يعمل على التزام الجامعات العربية بالقيم التي تعنى بالتراث العربي والإسلامي، حيث يُناقش أعضاء المجلس التنفيذي خلال هذه الدورة بنود جدول الأعمال الذي أعدته الأمانه العامة للاتحاد حول أنشطة الاتحاد الأكاديمية والعلمية بما فيها أنشطة المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد والخطه الاستراتيجية التي يعتزم الاتحاد تنفيذها وملف الجامعات العربية التي تقدمت بطلبات العضوية للاتحاد وبند ما يستجد من أعمال.
ماجد نجم: اتحاد الجامعات العربية مازال يقوم بدور مؤثر في مواجهة التحديات العلمية
ماجد نجم: اتحاد الجامعات العربية مازال يقوم بدور مؤثر في مواجهة التحديات العلمية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوز أكاديمية البحث العلمي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لـ حريق لنشين سياحيين بالغردقة

مباريات الدوري المصري 2020 لـ جميع الأندية.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز أبرزها

أصالة: لهذا السبب شاركت فى تحدى غطاء الزجاجة.. فيديو

فرمانات التعليم: الكتب هتتأخر .. وقف طباعة مواد الثانوية .. حظر التبرعات

ليس تحرشا.. قصة بيرين جوني الباحثة عن الشهرة على حساب محمد النني

ملكة جمال الكون.. 5 معلومات عن دارين حلمى خطيبة تامر عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيدي كرم بفستان شيك مع شريهان أبو النصر.. صورة

أنقذوا احمد مجدي.. القصة الكاملة لـ غرق طالب الدقهلية في مصيف دمياط.. صور

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر