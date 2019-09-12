ماجد نجم: اتحاد الجامعات العربية مازال يقوم بدور مؤثر في مواجهة التحديات العلمية

قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برئاسة المجلس التنفيذي للدورة ٥٢ للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية المقامة حاليًا بالمملكة العربية الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الامين العام للاتحاد، ورؤساء الجامعات العربية أعضاء المجلس.



أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن اتحاد الجامعات العربية مازال يقوم بدور مؤثر في مواجهة التحديات العلمية والأكاديمية العالمية بجانب دوره الفعال في تقديم الأنشطة والحملات المجتمعية والإنسانية والفكرية والتنموية، بالإضافة لتحمله مسئوليات رصد ومتابعة معايير الجودة، وتوفير قواعد البيانات للجامعات العربية، لما يحتويه الاتحاد من كوكبة من علماء الوطن العربي.



وأضاف أن الاتحاد يقوم أيضًا بدعم وتنسيق جهود الجامعات العربية لإعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية والحفاظ على وحدتها الثقافية والحضارية، وتنمية مواردها البشرية بما يحقق تطلعاتها، كما يعمل على التزام الجامعات العربية بالقيم التي تعنى بالتراث العربي والإسلامي، حيث يُناقش أعضاء المجلس التنفيذي خلال هذه الدورة بنود جدول الأعمال الذي أعدته الأمانه العامة للاتحاد حول أنشطة الاتحاد الأكاديمية والعلمية بما فيها أنشطة المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد والخطه الاستراتيجية التي يعتزم الاتحاد تنفيذها وملف الجامعات العربية التي تقدمت بطلبات العضوية للاتحاد وبند ما يستجد من أعمال.