ص1...السفير الياباني: نسعى لتنمية القناطر والجسور في نهر النيل

بمشاركة أممية.. قمة التيكاد تنطلق في اليابان.. وسفير طوكيو بالقاهرة: حضور السيسي الأول من نوعه لرئيس مصري..وأتمني أن تسهم القمة في زيادة فرص الاستثمار والتجارة والأعمال مع دول القارة