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الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 05 : 02 ص
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توك شو
ص1...السفير الياباني: نسعى لتنمية القناطر والجسور في نهر النيل
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:07 ص
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القناطر
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السفير الياباني بالقاهرة
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