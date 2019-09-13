ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ص1...السفير الياباني: نسعى لتنمية القناطر والجسور في نهر النيل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:07 ص
القناطر
القناطر
قسم التوك شو

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الياباني: مشاركة السيسي في مؤتمر التيكاد تعطي زخمًا للعلاقات الثنائية

مصر في قلب قمة تيكاد 7 بطوكيو.. تعزيز الحوار بين قادة أفريقيا ومناقشة قضايا النمو الاقتصادي والتجاري أبرز الملفات

السفير الياباني بالقاهرة: 50 رجل أعمال مصري يشاركون بقمة التيكاد 7

بمشاركة أممية.. قمة التيكاد تنطلق في اليابان.. وسفير طوكيو بالقاهرة: حضور السيسي الأول من نوعه لرئيس مصري..وأتمني أن تسهم القمة في زيادة فرص الاستثمار والتجارة والأعمال مع دول القارة

سفير طوكيو بالقاهرة: السيسي يترأس التيكاد.. وأوصى اليابانيين بالشراكة مع الشركات المصرية

سفير اليابان بالقاهرة : السيسي أول رئيس التقاه آبي على هامش قمة التيكاد

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لـ حريق لنشين سياحيين بالغردقة

بعد خضوعه لعملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

للنساء.. احذرى| التعرق المفرط علامة على إصابتك بهذا المرض

مش عايزة أسئلة.. فنانة سورية تعلن طلاقها عبر إنستجرام

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام كانو سبورت والقنوات الناقلة

بإطلالة كلاسيكية جذابة.. منى الشاذلي تحضر حفل زفاف هنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالترتر اللامع ومكياج جذاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ سمية الخشاب

مقفول ومحتشم.. مي عمر بإطلالة جديدة أبيض واسود

هيدي كرم بفستان شيك مع شريهان أبو النصر.. صورة