تسعير 2000 وحدة سكنية بمطار إمبابة تمهيدا لطرحها لـ متوسطي الدخل

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان لقطاع تنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، عن قيام الهيئة بتسعير الوحدات المملوكة للوزارة فى مشروع مطار إمبابة والمجاورة للحديقة المركزية التى تبلغ مساحتها أكثر من 80 فدانا حاليا تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف نائب الوزير فى تصريحات خاصة، أن هذه الوحدات ستخصص لشريحة متوسطي الدخل، وعددها نحو 2000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من 80 مترا مربعا.



وأشار عمارة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ أبراج ووحدات إسكان متميز بمساحة الأرض الخالية والمملوكة للهيئة بمنطقة مطار إمبابة والتى تتجاوز مساحتها 200 فدان تقريبا كانت مملوكة لوزارة الطيران المدنى وتم نقل تبعيتها للهيئة ووزارة الإسكان لإعادة تطويرها.