نصف مليون جنيه غرامة والسجن 10 سنوات.. مشروع قانون لمواجهة الشذوذ والدعارة

أكدت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وتغليظ عقوبة الزنا، في خطوة لإيجاد إطار تشريعي لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية التي تدعو إلي أعمال الفسق والفجور.



وأضافت " ثابت" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون اشتمل على عدة عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه أن يرتكب فعلا غير اخلاقي يشمل الزنا بكل أنواعه المختلفة من زنا محارم والحفلات الخاصة التي تتضمن الاعمال نشر الفسق والفجور مثل حفلة رفع علم المثليين بالتجمع الخامس وغيرها.



وأكدت النائبة أن مشروع القانون تضمن تعريف الزنا وما يترتب عليه من أضرار، وان الدولة تحاول علاج مرض الايدز ومواجهة اعمال الدعارة

وقالت شادية ثابت أن مشروع القانون تضمن توقيع عقوبة تبدأ 100 ألف جنيه غرامة وتصل إلى 500 ألف جنيه، والسجن المشدد من 3 سنوات للشخص المتواجد في اماكن ممارسة الدعارة، إضافة إلى الغرامة، وتوقيع عقوبة السجن المشدد لصاحب وكر الدعارة تبدأ من 5 سنوات إلى 10 سنوات مشدد اضافة إلى الغرامة التي تم ذكرها.



وأوضحت "شادية ثابت" أنه من المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد القادم والاخير والخروج به إلى النور في الدور بعد التصديق عليه من جانب البرلمان.