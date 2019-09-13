احمى طفلك من الأمراض الفتاكة .. 5 نصائح لا يمكن إغفالها قبل دخول المدارس

نصحت الدكتورة نادية وديع لطفي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية في المدارس.



وتابعت: يجب أن نجنب أطفالنا من خطر الإصابة بأمراض خطيرة قد تسبب مضاعفات جمة لهم خلال يومهم الدراسي .. وأبرزها ما يلي:



1- فيروس الكبد : يجب عليك الحذر من الالتهاب الكبدي الفيروسي والذي ينتقل بسهولة بين أطفال المدارس نتيجة لتناولهم الأطعمة الملوثة من الشارع والذي يتم إعداده من قبل الباعة الجائلين.



2- الإنفلونزا: أحد أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال مع بعضهم البعض خلال اليوم الدراسي وكذلك من خلال السعال والعطس ولذا يجب عليك توعية طفلك عند العطس أو السعال ووضع منديل علي الأنف والفم.



3 -النزلات المعوية: من أخطر الأمراض التي تواجه الأطفال الصغار في فترة المدارس ولذلك احرصي كل الحرص على منع أطفالك من تناول الأطعمة من الشارع والتي تتعرض للذباب والملوثات الموجودة في الجو حتي لا يصاب بنزلات معوية.



4-الجدري المائي : أحد أخطر الأمراض التي تنتقل بين الأطفال في المدارس ويأتي المرض بسبب الاختلاط بالطفل المصاب أو تلامس الأطفال مع بعضهم البعض لذا يجب علي أم الطفل المصاب بالجديري منع طفلها من الذهاب إلى المدرسة حتي لا يضر الأطفال الآخرين.



5-التيفود :- أحد أخطر الأمراض الشائعة فى المدارس والتي كانت قديما من أخطر الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة وينتقل المرض من خلال جرثومة تدعي السالمونيلا فيما يلعب الذباب دورًا رئيسيًا في نقل المرض إلى الطعام أو الشراب.



وتأتي تلك الأمراض من التكدس الكبير في الفصول ونتيجة أكثر من 50 تلميذا في فصل واحد وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض مثل الالتهاب الرئوي والسعال ولذلك حافظ على عدم تواجد طفلك في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.



وكل ما عليك فعله هو محاولة رفع مناعة طفلك في مواجهة تلك الأمراض واختيار المدرسة الأفضل لطفلك الصغير.