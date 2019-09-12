ترامب يلتقي ولي عهد البحرين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، سيستقبل ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري.



وقالت الإدارة الأمريكية في بيان إن اللقاء بين ترامب وآل خليفة يهدف إلى "تعزيز الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين الولايات المتحدة والبحرين وتوسيع التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد".



ومن المتوقع أن يناقش الطرفان "أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج ومواجهة التهديد الإيراني والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب" حسب البيان.