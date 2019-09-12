أخبار الرياضة اليوم الخميس.. فتاة تحاول التشهير بالنني.. وسموحة يرفض إذاعة مباراته أمام الأهلي

نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي :- نشرت فتاة تدعى بيرين جوني محادثات لها مع اللاعب الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي، عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام".- اقيمت اليوم مباريات الجولة الاولي لبطولة الجمهورية لكرة القدم مواليد 2004 والتي اسفرت عن تحقيق الأهلى فوزا كبيرا على حساب بيراميدز بأربعة أهداف دون رد.- أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر عدم إذاعة مبارياته خلال الموسم الجديد 2021/2020،بعد خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية.- أعلن نادي طلائع الجيش إتمام إجراءات التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلي، في عقد يربطه بالنادي العسكري موسمين.- يستعد عشاق ومتابعو الدوري المصري لموسم نارى بعد القرعة التى أجريت اليوم لـجدول الدوري 2019 /2020 والتي أسفرت عن مواجهة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.- أجرى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيًا بالسباحة رازان أحمد محمد رفعت سباحة زعانف مرحلة 15 سنة التي تلعب باسم نادى يخت الجيزة لتعرضها لعدة اصابات بالغة نتيجة سقوطها من أعلى السلم أثناء تدريباتها.