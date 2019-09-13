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أصل الحكاية

رعب نهايته الموت.. القيادة الجنونية تخطف أرواح الأبرياء على محور صفط اللبن.. وخطط الجيزة تعجز أمام تهور السائقين

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
حادث محور صفط اللبن
حادث محور صفط اللبن
كتب - محمد الصاحى
«أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، نتيجة حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة».. واحد من بين عشرات الأخبار التي يتم ترديدها ما بين الحين والآخر، بعد وقوع حادثة على محور صفط اللبن بقلب محافظة الجيزة، والشهير بـ«محور الموت».

محور صفط اللبن، والذي أطلق عليه «محور الموت» من قبل الأهالي من سكان منطقة بولاق الدكرور وهى المنطقة التي يمر المحور من قلبها، نظرا لكثرة الحوادث التي تقع إمام على المحور، أو في كثيرة من الأحيان التي تسقط فيها السيارات من أعلى «الكوبري» إلى قلب الشارع ولا يسلم من في طريقها من بشر ولا حجر.
رعب نهايته الموت..
حادث محور صفط اللبن أعاد إلى الأذهان الحادث الذي شهده المحور ذاته العام الماضي بسقوط أتوبيس سعة 27 راكبا، من أعلى المحور، في الساعات الأولى من الصباح، والذي سبب حالة كبيرة من الفزع لأهالي منطقة العشرين بحي بولاق الدكرور، والذي سبب العديد من الخسائر في منطقة سقوطه خاصة في واجهة المنزل الذي سقط عليه الأتوبيس.

وعقب كل حادث سقوط من أعلى محور صفط اللبن ترجع الإدارة العامة لمرور الجيزة الحادث إلى السير بسرعة زائدة أعلى المحور، واختلال عجلة القيادة وعدم قدرة السائق على التحكم فيها، وسط مناشدات للسائقين بالسير بسرعة معتدلة أعلى المحور للحد من تكرار الحوداث وحفاظا على حياة الركاب.
رعب نهايته الموت..
محافظة الجيزة بدورها، عملت على التصدي لتلك الحوادث من خلال تنفيذ مجموعة من الاعمال التي أعلنت المحافظة انها تساهم بشكل كبير فى تقليل نسب وقوع الحوادث التى ترجع فى المقام الأول للسرعة الزائدة للسيارات، وخاصة مع وجود بعض المنحنيات بالمحور وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من الحوادث على المحور الذي أشتهر باسم محور الموت.

خطة محافظة الجيزة للحد من الحوادث على محور صفط اللبن شملت تدعيم الأسوار الحديدية بحواجز خرسانية، وعمل صيانة كاملة للأسوار المتواجدة لتحقيق مزيد من التأمين لمستخدمى الكوبرى والمارة أسفله، و تعلية الأرصفة الخرسانية المسلحة لتفادى انزلاق السيارات المسرعة على الأسوار الحديدية والتى تعد السبب الرئيسى فى تهالك الأسوار وسقوطها أسفل الكوبرى.
رعب نهايته الموت..
كما شملت خطة محافظة الجيزة للحد من السرعة الزائدة أعلى محور صفط اللبن تركيب مطبات صوتيه وهوائية لتقليل سرعه السيارات المترددة على المحور خاصة وأن غالبية الحوادث التي تقع أعلى المحور تحدث بسبب السرعة الزائدة التي تدفع السائقين إلى عدم التحكم في عجلة القيادة.

ورغم تنفيذ الكثير من خطط محافظة الجيزة وزيادة الأسوار الخرسانية على جانبي محور صفط اللبن، إلا أنه لا زالت الحوادث تحصد الكثير من أرواح المواطنين نتيجة السرعة الزائدة من السائقين والتي لم تستطع تلك المطبات الحد منها حتى الأن وتنتظر المزيد من إجراءات الحماية من المحافظة والإدارة العامة للمرور بالجيزة للحفاظ على الأرواح ومنع تكرار مثل تلك الحوادث.

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