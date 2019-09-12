سفير طوكيو: جودة الصناعة سبب ارتفاع اسعار المنتجات اليابانية

قال ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن هناك تركيزا كبيرا من الشركات اليابانية على جودة السلع والمنتجات، حيث يولون اهتماما كبيرا بالعمر الافتراضي لكل سلعة، ما يمثل ارتفاعا طفيفا في سعرها العالمي مقارنة ببعض المنتجات الخاصة بدول أخري.



وتابع، "نوكي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه يشجع الشركات اليابانية لمعادلة أسعارها مع أسعار السوق العالمي والشركات المنافسة، مع الحفاظ على جودة المنتج.



ونوه السفير الياباني في مصر "ماساكي نوكي"، إلى أن هناك تبادلا تجاريا بين اليابان ومصر يصل لمليار دولار، لافتا إلى أن ذلك المبلغ في حالة تنامٍ مستمر.