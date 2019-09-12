البلايلي يعود لتدريبات الأهلي السعودي غدا

ينتظم الدولى الجزائرى يوسف البلايلى فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى السعودى غدا الجمعة، عقب نهاية مشاركته مع منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولية.



وكشف الحساب الرسمى للأهلى السعودى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أن البلايلى سيصل إلى جدة ظهر غدا الجمعة، وذلك استعداد لخوض مواجهة الوحدة بعد غد السبت فى الجولة الثالثة من الدورى السعودى للمحترفين.



وكان البلايلى شارك مع منتخب الجزائر فى المواجهة الودية أمام نظيره البنينى التى انتهت بفوز الخضر 1-0.



ويحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 4 نقاط.